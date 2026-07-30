오세훈, 서울런 회원 대상 '커뮤니케이션 특강' 찾아 청년과 대화

"자신의 노력·재능으로 미래 만들 기회 모두에게 주어져야"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 30일 '서울런 커뮤니케이션 특강'을 찾아 사회진출을 앞둔 서울런 회원과 대학생 멘토를 만났다. 오 시장은 새로운 환경에 적응하는 데 필요한 소통 역량을 주제로 청년들과 대화하고 이들의 사회진출과 새로운 도전을 응원했다.

이날 행사는 50플러스 동부캠퍼스에서 열렸다. 대학생·사회초년생인 서울런 회원 44명과 서울런 멘토로 활동 중인 대학생 36명 등 총 80명이 참여했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 오세훈 서울시장이 30일 오후 서울 광진구 50플러스 동부캠퍼스에서 열린 '서울런 커뮤니케이션 특강' 현장을 방문해 발언하고 있다. 2026.07.30 kunjoo@newspim.com

서울런 커뮤니케이션 특강은 대학생과 사회초년생들이 새로운 환경에 적응하는 과정에서 겪는 소통의 어려움을 줄이고, 사회생활에 필요한 공감·소통·협업 역량을 높이기 위해 마련된 행사다.

오 시장은 "부모의 형편 때문에 누군가의 꿈이 작아져서는 안 된다"며 "어떤 환경에서 출발했든 자신의 노력과 재능으로 미래를 만들어갈 기회가 누구에게나 주어져야 한다는 것이 서울런을 시작한 이유"라고 말했다.

또 "사람은 누군가와 생각을 나누고 다른 의견을 받아들이는 과정에서 생각의 폭과 세상을 보는 시야를 넓힐 수 있다"며 "정답을 찾기보다 서로의 이야기에 귀 기울이고 나와 다른 생각에도 마음을 열어보길 바란다"고 당부했다.

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