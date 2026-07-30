덕수고, 연장 승부치기 끝 유신고 제압 후 17년 만의 대통령배 우승...설재민 MVP

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 고교야구 전통 강호 덕수고가 연장 승부치기 접전 끝에 유신고를 꺾고 17년 만에 대통령배 정상에 올랐다.

덕수고는 30일 경북 포항야구장에서 열린 제60회 대통령배 전국고교야구대회 결승에서 유신고를 7-4로 제압해 우승을 차지했다. 덕수고의 대통령배 우승은 2008년과 2009년 2연패 이후 17년 만이다. 통산 세 번째 대통령배 우승이다.

[서울=뉴스핌] 덕수고 야구부 선수단이 30일 경북 포항야구장에서 열린 제60회 대통령배 전국고교야구대회에서 유신고를 꺾고 우승을 차지했다. [사진=대한야구소프트볼협회] 2026.07.30 football1229@newspim.com

지난 4월 신세계 이마트배 전국고교야구대회 정상에 올랐던 덕수고는 올해 두 번째 전국대회 우승을 차지했다. 최근 12년 동안 전국대회 우승만 10차례를 기록하며 고교야구 최강팀의 위상도 다시 확인했다.

결승전은 초반부터 팽팽했다. 덕수고는 0-1로 뒤진 2회초 2사 1루에서 내야 안타 3개와 상대 실책을 묶어 3-1로 역전했다. 3-2로 앞선 3회초에는 이윤재의 우전 적시타로 한 점을 더했다.

유신고도 쉽게 물러서지 않았다. 4회와 5회에 한 점씩 따라붙으며 4-4 균형을 맞췄고, 승부는 정규이닝을 넘어 연장 10회 승부치기로 이어졌다.

덕수고는 연장 10회초 무사 1·2루에서 심건우의 우중간 적시타로 다시 앞서갔다. 이어 이윤재의 희생번트 때 유신고 포수 송구 실책으로 추가점을 냈고, 조원빈의 좌전 적시타까지 더해 3점을 뽑았다.

마운드에서는 엄준상이 승리를 지켰다. 엄준상은 9회말 무사 1루에서 덕수고의 네 번째 투수로 등판해 2이닝 1피안타 무사사구 1탈삼진 무실점으로 막았다. 타석에서도 4타수 2안타를 기록했다.

엄준상은 지난 6월 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애리조나와 계약금 150만 달러(약 21억 5400만원)에 입단 계약을 맺은 '투타 겸업' 선수로 유명하다.

덕수고 타선에서는 포수 설재민이 5타수 3안타 1타점 1득점으로 활약했다. 조원빈도 5타수 3안타 1타점 1득점으로 힘을 보탰다. 설재민은 이번 대회에서 최다 타점상(12타점), 최다 안타상(13안타), 최다 홈런상(2홈런)을 휩쓸었고, 대회 최우수선수상(MVP)까지 받았다.

타격상은 덕수고 조원빈(20타수 10안타, 타율 0.500), 우수투수상은 덕수고 김대승, 수훈상은 덕수고 정주영이 차지했다.

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