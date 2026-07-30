[핌in현장] 세계 최초 글로벌 커머스 리그 '엑스 더 리그' 출격…9개국 셀러 한판 승부

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이혜옥 PD "숫자로 승부하는 국가대항 커머스 서바이벌"

티파니·뱀뱀·노희영·기은세 참석

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 세계 최초 국가대항 라이브 커머스 서바이벌 '엑스 더 리그'가 베일을 벗었다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 한국팀 대표 기은세(왼쪽 부터), 노희영, MC 티파니영, 뱀뱀이 30일 오전 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 ENA 예능 '엑스 더 리그' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.30 yeawon2@newspim.com

30일 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 '엑스 더 리그(X THE LEAGUE·이하 XTL)' 제작발표회에는 이혜옥 PD를 비롯해 MC 티파니 영과 뱀뱀, 한국팀 오너 노희영, 한국팀 캡틴 기은세가 참석해 프로그램을 소개했다.

'엑스 더 리그'는 한국을 비롯해 미국, 일본, 중국, 태국, 인도네시아, 베트남, 싱가포르, 말레이시아 등 9개국에서 8개 팀의 글로벌 셀러들이 참가하는 국가대항 세일즈 커머스 서바이벌 프로그램이다. 참가자들은 실제 라이브 커머스를 통해 판매 경쟁을 펼치며 우승팀에는 상금 50만 달러(약 7억원)와 '글로벌 넘버원 셀러(Global No.1 Seller)' 타이틀이 주어진다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 이혜옥 PD가 30일 오전 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 ENA 예능 '엑스 더 리그' 제작발표회에서 인사말을 전하고 있다. 2026.07.30 yeawon2@newspim.com

이혜옥 PD는 프로그램을 기획한 배경에 대해 "이커머스 시장이 빠르게 변화하면서 이제는 소비자들이 단순히 상품을 구매하는 것이 아니라 셀러 크리에이터의 진정성과 가치를 보고 선택하는 시대가 됐다"며 "이 같은 흐름을 프로그램으로 담아보고 싶었다"고 밝혔다.

이어 "판매 경쟁뿐 아니라 각 셀러가 하나의 브랜드로 성장하는 과정도 함께 볼 수 있을 것"이라며 프로그램의 차별점을 소개했다.

세계 각국의 셀러들이 경쟁하는 프로그램인 만큼 공정성 확보 방안에도 관심이 쏠렸다.

이 PD는 "국가별 인구와 시장 규모 차이를 고려해 라운드별 미션을 구성했다"며 "심사위원 없이 실제 판매 금액과 미션 결과 등 객관적인 수치로 승부가 결정되는 만큼 특정 국가가 유리하거나 불리한 구조는 아니다"라고 설명했다.

또 "각 나라를 직접 방문해 현지 환경에 맞춰 촬영했고 한국팀에 유리하도록 구성한 부분은 전혀 없다"며 "회차가 거듭될수록 순위가 계속 뒤바뀌는 치열한 경쟁을 확인할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 한국팀 대표 노희영이 30일 오전 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 ENA 예능 '엑스 더 리그' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.30 yeawon2@newspim.com

한국팀 오너로 참여한 노희영은 "K팝과 K콘텐츠는 세계적인 사랑을 받고 있지만 우리나라 중소기업 제품은 아직 충분히 알려지지 않았다"며 "좋은 제품을 세계에 알릴 수 있는 기회라는 생각에 프로그램에 참여하게 됐다"고 말했다. 노희영은 "프로그램이 시즌을 거듭하며 우리나라의 우수한 제품을 세계에 알리는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.

한국팀 캡틴으로 나선 기은세는 "좋은 국내 제품을 세계에 소개할 수 있다는 점이 가장 큰 매력이었다"며 "해외 셀러들과 경쟁하며 새로운 경험을 할 수 있어 뜻깊었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = MC 뱀뱀(왼쪽)과 티파니 영이 30일 오전 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 ENA 예능 '엑스 더 리그' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.30 yeawon2@newspim.com

이어 MC를 맡은 티파니 영은 "지금은 각자가 하나의 브랜드가 되는 시대"라며 "이 같은 흐름을 담은 프로그램이 한국에서 제작되고 함께할 수 있다는 점이 자랑스럽고 영광스럽다"고 말했다.

함께 MC를 맡은 뱀뱀은 "라이브 커머스는 좋은 제품을 쉽게 접하고 상세한 정보까지 얻을 수 있다는 점이 큰 장점"이라며 "배우는 마음으로 프로그램에 참여했고 좋은 경험이 됐다"고 소감을 밝혔다.

한편 '엑스 더 리그'는 오는 8월 2일 오후 7시 50분 ENA에서 첫 방송된다.

taeyi427@newspim.com