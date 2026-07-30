오세훈, 휴가 중 '성수대교 단차 발생 현장' 방문..."검증 결과 투명히 공개"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장이 29일 성수대교 남단 단차 구간 현장시험을 직접 점검했다
- 서울시는 현장시험과 정밀안전진단 결과를 종합해 시설물 안전성 최종 판단과 보수·보강 대책을 마련할 계획이다
- 교량 구조 안전성에는 이상이 없는 것으로 확인됐으며 결과를 투명 공개하고 유사 시설 전수점검으로 예방 중심 관리 체계를 강화하겠다고 밝혔다
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"현재까지 구조 안전성 이상 없어...시민 안전 책임"
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 휴가 중인 오세훈 서울시장이 지난 29일 밤 성수대교 남단 연결램프 단차 발생 구간 현장시험 진행 상황을 직접 확인했다.
30일 서울시에 따르면 오 시장은 성수대교 남단 연결램프 현장에서 그간의 조치 현황과 단차 발생 구간에 대한 안전관리 대책을 보고받은 뒤, 외부 구조·토질분야 전문가가 참여한 현장시험 진행 상황을 점검했다.
이날 시험은 아스팔트 포장을 제거한 뒤 지반 상태, 지지력 등을 직접 확인하는 방식으로 진행됐다. 현재까지 교량 구조 안전성에는 이상이 없는 것으로 확인됐다.
서울시는 이번 현장시험 결과와 현재 진행 중인 정밀안전진단 결과를 종합적으로 분석해 시설물의 안전성을 최종 판단하고, 필요하면 보수·보강 대책을 마련할 계획이다. 또 전문가 자문을 거쳐 결과를 투명하게 공개하고, 유사 시설에 대한 전수점검을 실시하는 등 선제적 점검과 예방 중심의 시설물 관리 체계를 더욱 강화해 나갈 방침이다.
오 시장은 "현재까지 교량의 구조 안전성에는 이상이 없는 것으로 확인되고 있지만, 시민들께서 조금이라도 불안해하시는 부분이 있다면 끝까지 확인하고 설명드리는 것이 서울시의 책임"이라고 밝혔다.
이어 "검증 결과는 투명하게 공개하고 필요한 조치는 신속히 추진하는 한편, 이번 일을 계기로 유사 시설에 대한 점검과 예방 중심의 관리도 더욱 강화해 시민 안전을 끝까지 책임지겠다"고 덧붙였다.
blue99@newspim.com