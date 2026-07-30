경기도, 최승필 작가 초청 '영유아 독서' 무료 부모교육 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 9월 2일 영유아 부모 대상 무료 부모교육을 연다
- 독서교육 전문가 최승필 작가가 영유아 독서법과 가정 실천법을 강연한다
- 9월 9~10일 유튜브 녹화본 제공하며 구글폼으로 신청받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 9월 2일 오전 10시 경기도청 북부청사 평화누리홀에서 영유아 자녀를 둔 부모를 대상으로 무료 부모교육을 개최한다고 30일 밝혔다.
도에 따르면 이번 교육은 도내 육아종합지원센터와 연계해 맞춤형 놀이·상호작용 방안을 제공하는 '경기도놀이지도사 사업'의 일환으로 기획됐다.
이날 강연은 독서교육 전문가인 최승필 작가가 강사로 나서 '독서교육, 재미가 없으면 효과도 없다'를 주제로 진행된다. 강연에서는 ▲ 영유아 독서에서 재미가 중요한 이유 ▲ 영유아 독서의 핵심 원리 ▲ 가정 내 실천 가능한 독서교육법 등이 상세히 소개될 예정이다.
현장 참석이 어려운 부모들을 위해 오는 9월 9일부터 10일까지 사흘간 유튜브를 통한 녹화본 시청 기회도 제공된다.
참여를 희망하는 도민은 대면 교육과 온라인 녹화본 시청을 구분해 구글폼으로 신청하면 된다. 상세 일정 및 신청 방법은 경기도북부육아종합지원센터 또는 센터 누리집에서 확인할 수 있다.
고현숙 경기도 보육정책과장은 "영유아기의 독서 경험은 언어 발달뿐만 아니라 정서적 안정과 부모-자녀 간 유대감 형성에도 매우 중요한 역할을 한다"며 "이번 교육을 통해 부모들이 자녀의 발달 특성에 맞는 독서법을 이해하고 책 읽기를 즐거운 놀이로 정착시키는 계기가 되길 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com