코스맥스, 젤리형 '안묻립'으로 여름 메이크업 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 코스맥스가 30일 젤리 제형 확대와 '안묻립' 기술로 여름 메이크업 시장 공략에 나섰다.
- 젤리 코어 트렌드 맞춰 젤리 텍스처를 립밤·블러셔 등으로 다변화하고 선케어까지 확대할 계획이다.
- 립 메이크업에서는 묻어남 최소화 기술 '글로우코트'·'블러픽스' 개발해 글로벌 시장용 지속력 강화 제품을 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 코스맥스가 젤리 제형 제품군을 확대하고, 지속력을 강화한 '안묻립' 기술을 앞세워 여름 메이크업 시장 공략에 나섰다.
코스맥스는 최근 패션·뷰티 업계에서 주목받는 '젤리 코어' 트렌드에 맞춰 관련 제형 연구를 고도화하고 제품 라인업을 다변화했다고 30일 밝혔다. 젤리 특유의 투명하고 청량한 질감은 시각적 효과를 높이고, 수분감을 강조한 제형은 최근 확산하는 스킨케어링 메이크업 트렌드와도 맞닿아 있다는 설명이다. 코스맥스는 현재 립밤, 하이드로겔 패치, 미스트, 클렌저, 블러셔 등에 젤리 텍스처를 적용한 제품화를 완료했으며 향후 선스틱 등 선케어 제품군으로도 적용 범위를 넓혀갈 계획이다.
코스맥스는 6월 프랑스 파리에서 열린 '메이크업 인 파리 2026'에서 '워터 페인팅 젤리 블러셔'로 ODM 부문 파이널리스트에 선정됐다.
립 메이크업 분야에서는 아시아 시장의 '안묻립' 수요에 맞춰 관련 제형 기술을 강화하고 있다. 코스맥스는 광택감이나 블러 표현 중심이던 립 메이크업 트렌드가 질감을 유지하면서도 묻어남을 줄이는 방향으로 확장되고 있다고 분석했다. 이에 따라 글로시 제형의 '글로우코트'와 매트 제형의 '블러픽스' 등 지속력 강화 기술을 개발하고 상표 등록을 완료했다.
코스맥스 관계자는 "시각적으로 청량한 젤리 텍스처와 다양한 환경에서도 지속력을 높인 메이크업 제품에 대한 수요가 늘고 있다"며 "글로벌 뷰티 시장에 맞는 혁신 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com