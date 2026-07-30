동아제약, 박카스 레트로 에디션 출시…1963년 디자인 재현

AI 핵심 요약beta
- 동아제약은 30일 박카스 출시 63주년 맞아 레트로 에디션 한정 판매한다고 밝혔다.
- 레트로 에디션은 1963년 첫 병 디자인과 슬로건을 재현해 브랜드 역사와 상징성을 강조했다.
- 동아제약은 한달간 한정 판매와 SNS 인증 이벤트, 특가 기획세트로 소비자 감사 마케팅을 펼친다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 피로회복제 박카스 출시 63주년을 맞아 레트로 에디션을 한정 판매한다고 30일 밝혔다.
이번 제품은 1963년 8월 8일 첫 출시된 박카스의 초기 병 디자인을 모티브로 제작됐다. 당시 사용했던 슬로건인 '활력을 마시자!'와 브랜드 대표 색상인 파란색을 적용해 초기 디자인을 재현했다.
박카스는 지난해 말 기준 누적 판매량 242억병을 기록했으며, 동아제약은 이번 레트로 에디션을 통해 브랜드의 역사와 상징성을 알린다는 계획이다.
동아제약은 레트로 에디션 출시를 기념해 제품 구매 후 사회관계망서비스(SNS)에 인증하면 경품을 제공하는 이벤트를 진행한다.
또 8월 8일에는 박카스 네이버 스마트스토어에서 박카스F 20병으로 구성된 쿨러백 기획세트를 하루 동안 특가 판매한다. 해당 기획세트는 코스트코와 이마트 트레이더스에서도 판매될 예정이다.
박카스 레트로 에디션은 8월 한 달간 전국 약국과 편의점, 마트 등에서 한정 판매된다.
동아제약 관계자는 "박카스 출시 63주년을 맞아 소비자들에게 감사의 마음을 전하고자 레트로 에디션을 기획했다"며 "앞으로도 박카스가 국민들에게 활력을 전하는 브랜드가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com