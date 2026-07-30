뉴진스 '하우 스위트', 스포티파이서 3억 스트리밍…팀 통산 9번째

AI 핵심 요약beta
- 뉴진스의 하우 스위트가 30일 스포티파이 3억 스트리밍을 돌파했다.
- 누적 3억262만여회로 팀 통산 9번째 3억 기록이다.
- 발매작 전곡 합산 재생수는 80억회에 육박했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 뉴진스의 '하우 스위트(How Sweet)'가 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 3억 스트리밍을 돌파했다.
30일 스포티파이에 따르면 뉴진스의 더블 싱글 '하우 스위트'와 동명 타이틀곡이 지난 25일 기준 누적 3억262만152회 재생됐다. 이는 팀 통산 9번째 3억 스트리밍 기록이다.
지난 2024년 5월 24일 공개된 '하우 스위트'는 마이애미 베이스를 기반으로 한 통통 튀는 힙합 스타일 곡이다. 뉴진스만의 쿨하고 개성 넘치는 분위기로 인기를 끌며 발매 당시 멜론, 지니, 벅스 등 주요 음원차트 최상위권에 올랐다.
이 곡은 그해 미국 빌보드 '글로벌 200'에 13주 연속 머물렀고, 한국 유튜브가 발표한 '올해 최고 인기곡' 7위에 랭크됐다.
글로벌 호평도 잇따랐다. '하우 스위트'는 미국 롤링스톤이 발표한 '2024년 베스트송'과 미국 팝매터스, 빌보드, 영국 NME가 각각 꼽은 '2024년 베스트 K팝'에 선정됐다.
롤링스톤은 "실험적이고 신선하며 독창적인 음악을 선보여온 뉴진스의 행보를 이어가는 곡"이라고 평했고, 팝매터스는 "뉴진스의 디스코그래피에서 또 하나의 놀라운 하이라이트"라고 말했다. 빌보드는 "뉴진스의 음악적 매력을 증명하는 노래"라고 보도했다.
뉴진스가 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 80억 회에 육박한다.
'디토(Ditto)'와 'OMG'가 9억 회 이상, '슈퍼 샤이(Super Shy)'가 8억 회 이상, '하이프 보이(Hype Boy)'가 7억 회 이상, '뉴 진스(New Jeans)'와 '어텐션(Attention)'이 5억 회 이상, 'ETA'가 4억 회 이상, '쿠키(Cookie)', '하우 스위트'가 3억 회 이상, '허트(Hurt)'와 '쿨 위드 유(Cool With You)', '슈퍼네추럴(Supernatural)'이 2억 회 이상, 'ASAP'와 '겟 업(Get Up)', '버블 검(Bubble Gum)', '라이트 나우(Right Now)'가 각각 1억 회 이상 재생됐다.
alice09@newspim.com