에버랜드, 서울역서 1시간…4105번 직행버스 개통

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산 리조트부문이 30일 서울역-에버랜드 잇는 광역버스 4105번을 다음달 1일 개통한다고 밝혔다.
- 서울 강북권에서 에버랜드까지 환승 없이 약 1시간 만에 도착 가능해 직행 대중교통 편의가 크게 개선됐다.
- 서울역 출발 4105번 개통으로 강북 도심권 직행 노선이 추가되고 세종포천고속도로로 자가용 이동 시간도 단축됐다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성물산 리조트부문은 다음달 1일부터 서울역과 에버랜드를 잇는 광역버스 4105번 운행을 시작한다고 30일 밝혔다.
4105번은 서울역버스환승센터에서 출발해 숭례문, 명동, 남대문시장, 이태원 등을 거쳐 고속도로로 진입한 후 에버랜드와 용인 처인구 일대를 거쳐 양지까지 운행된다.
기존에 서울 강북권에서 대중교통으로 에버랜드에 가려면 버스나 지하철을 갈아타야 해 약 1시간 40~50분이 소요됐다. 신규 개통하는 4105번을 이용하면 환승 없이 약 1시간이면 에버랜드 버스 승하차장에 도착할 수 있다.
현재 서울에서 에버랜드로 운행 중인 광역버스는 강남권의 5002번, 동남권의 5700번과 1113번, 남부권의 1500-2번 등이다. 이번 개통으로 강북 도심권까지 직행 대중교통망이 확대됐다.
한편 지난해 1월 추가 개통한 세종포천 고속도로 구리~안성 구간을 통해 동남권 및 경기 북부, 강원 서북권 고객의 자가용 방문 편의성이 향상됐다. 서울 강동고덕IC에서 출발할 경우 기존 대비 약 25분이 단축된 35분 만에 에버랜드에 도착할 수 있다.
kji01@newspim.com