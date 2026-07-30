한진, 택배망 활용해 위기임산부 상담전화 '1308' 알린다

AI 핵심 요약beta
- 한진이 30일 위기임산부 지원 정책 홍보를 위해
- 1308 상담번호 표기 박스테이프 3000개를 제작해
- 전국 택배망에 배포하고 기부금을 통해 양육비 등 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한진이 보건복지부, 국가아동권리보장원과 협력해 위기임산부 지원 정책을 알리기로 했다고 30일 밝혔다. 상담전화 '1308'이 표기된 박스테이프 3000개를 제작해 전국 택배 네트워크를 통해 배포한다.
위기임산부는 경제적 어려움으로 출산과 양육을 감당하기 힘든 임산부를 말한다. 보건복지부는 2024년부터 '1308' 상담번호와 맞춤형 제도로 이들을 지원 중이다.
한진은 많은 위기임산부들이 지원 제도를 모르는 점에 착안해 이번 사업을 추진했다. 제작된 박스테이프는 한진의 택배 지부와 고객사를 통해 전국으로 배송되며, 출산·양육에 어려움을 겪는 임산부들에게 지원 정보를 전달한다.
한진은 또한 국가아동권리보장원에 기부금을 기탁했다. 기부금은 위기임산부를 포함한 도움이 필요한 아동들의 양육비, 의료비, 주거비 지원 등에 쓰인다.
이번 활동은 한진이 지난해 5월 보건복지부, 국가아동권리보장원과 체결한 '위기임산부 지원을 위한 업무협약'의 일환이다.
kji01@newspim.com