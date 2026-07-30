CU, 광복절 맞아 태극기 도시락 출시…이태준 선생 기념공원 후원

AI 핵심 요약beta
- CU가 30일 광복 81주년 맞아 태극기 도시락 캠페인을 진행했다
- 태극기 도시락 3종 판매와 포켓CU 참여형 이벤트로 기부금을 적립했다
- 조성된 기부금은 몽골 대암 이태준 기념공원에 기부된다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CU가 광복 81주년을 맞아 행정안전부와 함께 태극기 도시락 캠페인을 펼친다고 30일 밝혔다. 이는 독립운동가 대암 이태준 선생 기념공원 후원을 위한 사업으로, 전국 CU 매장에서 태극기 도시락 3종을 판매한다.
출시 상품은 '고추장 불고기 정식', '마늘쫑 한돈 불고기 김밥', '한돈 불고기 샌드'다. 상품 전면에는 태극기 디자인과 함께 이태준 선생의 활동을 알리는 QR코드가 새겨져 있다.
이태준 선생은 세브란스의학교를 졸업한 후 몽골로 이주해 의료 활동을 펼쳤다. 현지 주민들에게 근대적 의술을 제공해 몽골국왕의 어의로 추앙받았으며, 1919년 제1급 에르데니-인 오치르 훈장을 받았다. 의열단 등 독립운동 단체에 군자금을 지원하고 상해 임시정부의 항일 활동을 돕는 등 조국 독립에 일생을 바쳤으며, 1990년 건국훈장 애족장이 추서됐다. 몽골 울란바타르에는 그의 업적을 기리는 기념공원이 세워져 있다.
CU는 자체 커머스앱 포켓CU를 통해 참여형 캠페인도 운영한다. '모바일 태극기 걸기'는 태극기 도시락 1개 판매 시마다 100원씩 적립되며, 기부금이 쌓일수록 이벤트 페이지 내 태극기가 완성되는 방식이다. 상품 3종 구매 후 스탬프 이벤트에 응모하면 총 815명에게 태극기 콘셉트의 책갈피를 제공한다. 포켓CU에 '이태준 선생 비대면 진료소'도 개설해 진단 결과에 맞는 상품 할인권을 제공한다. 이벤트 페이지에 감사 댓글을 작성하는 고객 중 추첨을 통해 1만 CU 포인트도 증정한다.
캠페인을 통해 조성된 기부금은 몽골 이태준 기념공원에 기부될 예정이다.
kji01@newspim.com