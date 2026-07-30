전국 광역 단체장 7월 30일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 30일 폭염중대경보 대책회의를 열었다.
- 이원택·신용한 등 시도지사들이 소통 행사와 예산·협력 회의를 진행했다.
- 충청권·경상권 지자체들이 반도체 초광역 협력과 축제·투자 행사를 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲전재수 부산시장
- 폭염중대경보 상황판단 및 특별대책 회의(17:00 15층 재난안전대책본부 회의실)
▲이원택 전북지사
- 7월 소통의 날 행사 (10:00 공연장)
- 도의회 본회의 폐회 (14:00 본회의장)
▲신용한 충북지사
-사회복지공동모금회 명예회장 위촉식(09:00 여는마당)
-시장군수회의(10:00 대회의실)
-충청권 반도체 분야 초광역 협력 간담회(12:00 대전)
-현안보고(17:00 여는마당)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 더불어민주당 통합시당-통합시 예산정책협의회(10:00 국회)
▲허태정 대전시장
-재정 혁신 브리핑(10:00 브리핑룸)
-현장시찰 및 반도체 초광역 협력방안 토론(13:50 나노종합기술원)
▲조상호 세종시장
-제108회 시의회 임시회 제2차 본회의(10:00 시의회 본회의장)
-충청권 초광역 협력 현장점검 행사(14:00 대전나노기술원)
-2026 세종낙화축제 평가보고회(17:00 집현실)
▲이철우 경북도지사
- (사)대한한돈협회 한돈 나눔 전달식(11:00 접견실)
- 민선9기 경상북도 투자유치특별위원회 출범식(15:00 화백당)
- 재대구경북도민회장단 내방(16:00 접견실)
▲추경호 대구광역시장
-2026대구WMAC 자원봉사자 발대식(11:30 엑스코 서관 오디토리움)
- 2026대구WMAC 최종보고회(13:20 산격청사 3층 대회의실)
▲박완수 경남지사
- 제435회 도의회 임시회 2차 본회의(14:00 도의회)
▲우상호 강원도지사
-하계휴가(7. 30.~7. 31.)
[전국 종합=뉴스핌]
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