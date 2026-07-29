남양주시, 의료 인프라 개선 '공공의료원 설립' 복지부에 건의

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 29일 보건복지부에 공공의료원 조기 추진과 정부 지원을 공식 건의했다.
- 남양주권역은 지역책임의료기관이 없는 의료 취약지로 인구 증가로 필수의료 수요가 급증할 것이라 설명했다.
- 최현덕 시장은 공공의료원 조기 착공을 위해 예비타당성조사 등 행정절차에 대한 정부의 적극 지원을 요청했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 경기 동북부 의료격차 해소와 지역완결형 의료체계 구축을 위한 공공의료원 조기 추진과 정부의 적극적인 지원을 보건복지부에 공식 건의했다고 29일 밝혔다.
남양주시에 따르면 최현덕 시장은 이날 최민희 더불어민주당 남양주갑 국회의원과 함께 보건복지부를 방문해 정은경 장관을 면담하고 남양주권역의 의료 취약 실태와 향후 증가가 예상되는 의료 수요를 상세히 설명했다.
남양주·구리·가평·양평으로 구성된 남양주권역은 약 112만 명이 생활권을 형성하고 있으나 경기도 12개 중진료권 가운데 유일하게 지역책임의료기관이 없는 의료 취약 지역이라는 점을 강조했다.
시는 왕숙신도시 등 대규모 개발사업이 완료될 경우 권역 내 의료 수요가 약 140만 명 규모로 늘어날 것으로 내다보고 있다. 이에 따라 응급·중증 등 필수의료를 지역 안에서 안정적으로 제공할 수 있는 공공의료체계 구축이 시급하다는 입장을 보건복지부에 전달했다.
최 시장은 면담에서 경기 동북부 공공의료원 설립의 필요성을 집중적으로 설명하며 조기 착공을 위해 신속 예비타당성조사 등 관련 행정절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 정부 차원의 적극적인 지원을 요청했다. 공공의료원이 단순한 병상 확충을 넘어 의료취약지역 주민의 필수의료 접근성을 높이는 핵심 기반시설이 될 것이라고도 부연했다.
최 시장은 "경기 동북부 공공의료원은 남양주시뿐 아니라 가평·양평 등 의료취약지역 주민의 생명과 안전을 지키기 위한 필수 공공의료 기반 시설"이라며 "신속 예비타당성조사가 원활히 추진될 수 있도록 정부의 적극적인 지원이 필요하다"고 말했다.
이어 "시는 앞으로도 의료 인프라 개선과 공공의료 확충을 위해 중앙정부와 긴밀히 협력하고 시민이 체감할 수 있는 의료환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com