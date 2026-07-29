고양특례시 "수도권 UAM 거점도시 도약...정부에 협력 요청"

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시는 29일 미래항공 육성 위해 정부 협력을 요청했다
- 민경선 시장은 UAM 실증·산업 육성 방안 논의하고 고양시를 수도권 미래항공 중심도시로 키우겠다고 밝혔다
- 시는 UAM 실증 사례와 민간 우주산업 모델을 킨텍스 실증기반·백석 항공우주 산학거점 조성에 반영하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시가 미래 항공 육성을 핵심 사업으로 추진하는 가운데 정부의 협력을 요청했다고 29일 밝혔다.
민경선 고양시장은 29일 제주에서 열린 '2026 도심항공교통(UAM) 서비스 쇼케이스'에 참석해 홍지선 국토교통부 제2차관과 황호원 항공안전기술원장 등 관계자들을 만나 수도권 UAM 상용화를 위한 실증 기반 구축과 미래항공 산업 육성 방안 등을 논의했다.
민 시장은 고양시가 추진 중인 킨텍스 일원의 UAM 실증 기반 구축사업과 항공우주산업 육성 계획을 소개하며 수도권 UAM 실증과 상용화를 선도하는 거점도시로 성장할 수 있도록 정부와 전문기관의 지속적인 관심과 지원을 요청했다.
민 시장은 "도심항공교통은 기체 개발과 운항뿐 아니라 안전·인증, 통신, 데이터 등 다양한 산업이 융합되는 미래 성장 동력"이라며 "고양시가 수도권 미래항공산업의 중심도시로 도약할 수 있도록 정부와 전문기관, 기업과의 협력을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
공식 행사에서는 독일 볼로콥터사의 2인승 UAM 기체 '볼로콥터 2X' 비행 시연이 진행됐으며 전시관에서는 삼보모터스가 개발 중인 국산 UAM 기체 'B-33X' 모형과 비행 조종, 가상현실(VR) 체험 등 다양한 미래항공 기술이 소개됐다.
민 시장은 행사 참관 후 제주시 한림읍에 위치한 아시안 스페이스 파크(ASP)를 방문해 위성통신 안테나와 위성 데이터 송수신 시설을 살펴보고 민간 우주산업 운영 현황과 사업화 사례를 확인했다.
한편 시는 이번 현장 방문에서 확인한 UAM 실증·운영 사례와 민간 우주산업 모델을 킨텍스 UAM 실증 기반 구축사업과 백석 업무빌딩 항공우주 산학융합 거점 조성에 반영하는 등 미래항공산업 생태계 조성에 적극 활용할 방침이다.
skyimhan@newspim.com