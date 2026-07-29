시흥시 신천동 주민자치회, 경기도 주민자치 경연대회 '대상' 수상

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사업 지속가능성·주민 만족도 인정...우수사업비 1000만원 확보

시, 대회 11년 연속 수상 대기록...주민자치 선도도시 위상 재확인

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 28일 경기도청 다산홀에서 열린 '2026년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회'에서 신천동 주민자치회가 대상을 수상했다고 29일 밝혔다.

28일 경기도청에서 열린 2026년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회에서 신천동 주민자치회가 대상을 받은 가운데 이은주 신천동 주민자치회장(사진 가운데)이 대상 팻말을 들고 기념촬영을 하고 있다. [사진=시흥시]

시에 따르면 경기도 주민자치 우수사례 경연대회는 시·군별 우수 주민자치 사업을 발굴하고 공유하기 위해 매년 열리는 행사다. 올해는 경기도 내 29개 참가 시·군 가운데 1차 서면 심사를 통과한 15개 지자체가 본선에 올라 2차 발표 심사를 치렀다.

신천동 주민자치회는 '일상을 바꾸는 자치, 신천동 나눔주차장'을 주제로 발표에 나서 사업의 지속가능성과 주민 만족도 지역사회 파급효과 등 전 항목에서 높은 평가를 받아 대상과 함께 우수사업비 1000만 원을 확보했다.

이번 대회에서는 최근 5년간 2회 이상 수상 실적이 있는 4개 시의 읍·면·동을 대상으로 한 우수사례 토크콘서트도 함께 열렸으며 시흥시에서는 정왕2동이 대표 사례로 참여해 노하우를 공유했다.

시흥시는 이번 신천동의 대상 수상으로 경기도 주민자치 우수사례 경연대회에서 '11년 연속 수상'이라는 대기록을 이어가며 주민자치 분야의 독보적인 역량을 입증했다.

1141world@newspim.com