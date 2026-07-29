순천시 별량 들녘 위에 핀 밀레의 '만종' 논아트

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계절 따라 변하는 들녘 풍경, 새로운 관광자원 부상

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시 별량면 봉림리 들판에 조성된 논아트가 여름철 생육이 무르익으며 한층 선명한 색감으로 모습을 드러내고 있다.

별량면 주민자치회는 지난 5월 21일 유색벼를 활용해 장 프랑수아 밀레의 명화 '만종'과 '순천만 정원 향미'를 주제로 한 논아트를 조성했다고 29일 밝혔다.

순천시 별량면 주민자치회가 봉림리 들판 일대에 조성한 '논아트'가 여름철 생육기를 맞아 한층 선명하고 또렷한 자태를 드러냈다.[사진=순천시] 2026.07.29 chadol999@newspim.com

조성된 논아트는 여름철 또렷해진 색상으로 지나는 이들의 눈길을 끌며 농업의 가치와 농촌 경관의 아름다움, 예술적 감동을 시민과 관광객에게 전하고 있다.

작업에는 지역 주민과 학생, 도시 소비자 등 200여 명이 참여해 농업과 예술이 결합된 경관을 함께 만들었다.

최명식 주민자치회장은 "만종은 하루 노동을 마친 농부들이 기도하는 장면으로 인간과 자연, 신앙과 노동의 조화를 담은 작품"이라며 "올해는 평화를 위한 기도를 논 위에 구현하고자 했다"고 전했다.

김종환 별량면장은 "예술과 농업의 융합을 통해 지역 농업의 가치를 알리고 농산물을 홍보하는 효과를 거두고 있다"며 "가을에 허수아비 작품이 설치되면 더욱 멋진 경관을 선보일 수 있을 것"이라고 말했다.

별량면 논아트는 올해로 9회째를 맞았으며 주민자치회는 2018년부터 유색벼를 활용한 농업생태공원 논아트 조성사업을 지속 추진해 지역 경관 이미지를 개선하고 활력이 넘치는 마을 만들기에 힘쓰고 있다.

chadol999@newspim.com