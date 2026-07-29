한국교육과정평가원, 수능 정보시스템 설명회 개최…수능 담당자 역량 강화

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시도교육청·시험지구 담당자 정보시스템 운용 역량 제고

응시정보 관리 체계화·시험장 배치 정확성·효율성 강화



[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국교육과정평가원이 2027학년도 수능 정보시스템 사용 설명회를 열어 시도교육청 및 시험지구 담당자의 원서접수·시험장 배치 업무 역량을 강화했다.

한국교육과정평가원은 지난 28일부터 29일까지 이틀간 청주 오스코(OSCO)에서 전국 16개 시도교육청 및 85개 시험지구 대학수학능력시험 업무 담당자를 대상으로 '2027학년도 대학수학능력시험 정보시스템 사용 설명회'를 개최했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

이번 설명회는 2027학년도 대학수학능력시험의 안정적인 시행을 지원하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 2027학년도 대학수학능력시험의 주요 업무 추진 일정과 응시원서 접수 프로그램 운용 방법, 시험장 배치 시스템 운용 절차 및 기능을 안내하고 시연했다.

응시원서 접수와 시험장 배치 업무에 활용되는 정보시스템의 운영 방법을 구체적으로 설명하고 담당자들의 실무 역량을 강화하는 데 중점을 두었다.

참석자들은 응시원서 접수부터 시험장 및 시험실 배치에 이르기까지 정보시스템의 주요 기능과 운영 절차를 함께 점검하며 실제 업무 수행 과정에서 발생할 수 있는 다양한 사례와 대응 방안을 공유했다.

정보시스템 운영 과정에서 유의해야 할 사항과 업무 처리 절차도 함께 논의했으며 질의응답을 통해 현장의 의견을 청취하는 시간도 가졌다.

한국교육과정평가원은 "이번 설명회를 통해 전국 시도교육청과 시험지구 담당자들의 수능 정보시스템 활용 역량을 높이고 수험생의 응시정보를 체계적으로 관리하는 한편 시험장 배치 업무의 정확성과 효율성을 제고하는 기반을 마련했다"며 "평가원은 앞으로도 관계기관과의 협력을 지속해 대학수학능력시험이 공정하고 안정적으로 시행될 수 있도록 지원할 계획"이라고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com