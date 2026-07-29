문근영, 7살 연상 배우 정평과 결혼…"축하와 격려 부탁"

AI 핵심 요약beta
- 배우 문근영이 29일 7살 연상 배우 정평과 결혼을 발표했다
- 문근영은 인스타그램 자필 편지로 결혼 소식과 축하를 당부했다
- 두 사람은 오랜 교제 끝에 가족 식사 자리로 결혼식을 대신했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 배우 문근영이 7살 연상 배우 정평과 결혼 소식을 전했다.
문근영은 29일 자신의 인스타그램 계정을 통해 "제가 결혼을 하게 됐다. 늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은, 홀로 고민하던 시간들을 함께 나누고 싶은, 사소한 일로도 서로를 웃게 해주고 싶은 사람을 만났다"라며 자필 편지를 게재했다.
이어 "그렇게 혼자가 아닌 둘이서 앞으로의 삶을 채워 나가보고자 한다. 부디 우려와 걱정보다 축하와 격려를 부탁드린다"라고 당부했다.
문근영은 "응원해주시는 만큼, 그보다 더 열심히 살아가겠다"라며 "짧은 글이지만 저의 진심이 닿길 바란다"라고 덧붙였다.
문근영 소속사 크리컴퍼니에 따르면 문근영의 남편은 배우 정평이다. 두 사람은 오랜 교제 끝에 부부의 연을 맺었으며, 결혼식은 가족들만 모인 식사 자리로 대신한 것으로 알려졌다.
문근영은 1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔해 드라마 '가을동화'에서 송혜교 아역으로 출연하며 이름을 알렸다. 이후 영화 '어린 신부', '장화, 홍련' 등에 출연했으며, 지난 5월까지 연극 '오펀스'에 출연했다.
정평은 2007년 데뷔 후 뮤지컬 '라디오스타' '아이다' '빨래', 연극 '에덴 미용실' 등에 출연했다. 특히 문근영이 감독을 맡은 창작 집단 바치에서도 함께 활동한 바 있다.
alice09@newspim.com