문근영, 7살 연상 배우 정평과 결혼…"축하와 격려 부탁"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 배우 문근영이 7살 연상 배우 정평과 결혼 소식을 전했다.

문근영은 29일 자신의 인스타그램 계정을 통해 "제가 결혼을 하게 됐다. 늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은, 홀로 고민하던 시간들을 함께 나누고 싶은, 사소한 일로도 서로를 웃게 해주고 싶은 사람을 만났다"라며 자필 편지를 게재했다.

배우 문근영. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "그렇게 혼자가 아닌 둘이서 앞으로의 삶을 채워 나가보고자 한다. 부디 우려와 걱정보다 축하와 격려를 부탁드린다"라고 당부했다.

문근영은 "응원해주시는 만큼, 그보다 더 열심히 살아가겠다"라며 "짧은 글이지만 저의 진심이 닿길 바란다"라고 덧붙였다.

문근영 소속사 크리컴퍼니에 따르면 문근영의 남편은 배우 정평이다. 두 사람은 오랜 교제 끝에 부부의 연을 맺었으며, 결혼식은 가족들만 모인 식사 자리로 대신한 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 배우 문근영의 결혼 자필 편지. [사진=문근영 인스타그램] 2026.07.29 alice09@newspim.com

문근영은 1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔해 드라마 '가을동화'에서 송혜교 아역으로 출연하며 이름을 알렸다. 이후 영화 '어린 신부', '장화, 홍련' 등에 출연했으며, 지난 5월까지 연극 '오펀스'에 출연했다.

정평은 2007년 데뷔 후 뮤지컬 '라디오스타' '아이다' '빨래', 연극 '에덴 미용실' 등에 출연했다. 특히 문근영이 감독을 맡은 창작 집단 바치에서도 함께 활동한 바 있다.

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