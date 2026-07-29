창녕군, 폭염 대비 취약계층 건강관리 강화…전문 인력 2인 1조로 방문

AI 핵심 요약beta
- 경남 창녕군이 29일 폭염 대비 취약계층 대상 방문건강관리를 추진했다
- 군은 독거노인·만성질환자·장애인 가정을 찾아 기초 건강상태를 점검하고 예방수칙을 안내했다
- 폭염특보 시 행동요령을 알리고 예방물품을 배부해 온열질환 피해를 최소화한다
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[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 폭염에 대비해 독거노인과 만성질환자 등을 직접 찾아 건강상태를 점검하고 예방수칙도 안내한다.
군은 여름철 폭염에 대비해 보건소 등록 취약계층을 대상으로 방문건강관리를 집중 추진한다고 29일 밝혔다.
군은 폭염특보와 기온 상승으로 온열질환에 취약한 독거노인, 만성질환자, 장애인 등의 피해를 줄이기 위해 이번 사업을 마련했다. 방문간호사 등 전문 인력을 중심으로 2인 1조 전담반을 꾸려 대상자 가정을 직접 방문하거나 안부전화를 통해 혈압과 혈당 등 기초 건강상태를 주기적으로 확인한다.
여름철 건강관리와 온열질환 예방수칙을 안내하고, 폭염특보가 발효되면 야외활동 자제를 당부할 계획이다. 두통과 어지러움, 근육경련 등 온열질환 의심 증상이 나타날 때 대처 요령도 알린다. 군은 넥쿨러와 부채, 쿨토시 등 폭염 예방물품도 함께 전달하고 있다.
보건소 관계자는 "올여름 극심한 폭염이 예상되는 만큼 취약계층 건강관리가 중요하다"며 "선제적이고 밀착형 방문건강관리를 통해 군민이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com