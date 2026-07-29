CGV, '오디세이'·'오케이 마담2' 등 8월 기술 특별관 라인업 공개

AI 핵심 요약beta
- CGV가 29일 올여름 기대작 3편을 기술 특별관에서 상영한다고 밝혔다
- 오디세이는 8월 5일 개봉해 IMAX·4DX로 자연 풍광과 전투를 압도적 스케일로 선보인다
- 오케이 마담2와 스파이더맨은 8월까지 SCREENX·4DX 등 전 포맷으로 차별화된 관람 경험을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 올여름 극장가를 달굴 기대작 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'·'오디세이'·'오케이 마담2'를 SCREENX와 4DX, IMAX, 돌비 애트모스 등 기술 특별관에서 선보인다고 29일 밝혔다.
오는 8월 5일 개봉하는 '오디세이'는 IMAX와 4DX로 관객들을 찾는다. 전편을 IMAX 70mm 필름 카메라로 촬영한 이 작품은 대형 스크린과 풍부한 사운드를 통해 웅장한 자연 풍광과 전투 장면을 압도적인 스케일로 구현한다. 4DX에서는 오디세우스의 10년 여정을 오감으로 체험할 수 있도록 폭풍우 속 항해와 트로이 전쟁 등에서 모션시트와 환경 효과를 극대화했다.
이어 8월 12일 개봉하는 '오케이 마담2'는 SCREENX와 4DX, 통합관, 돌비 애트모스 등 전 포맷으로 상영된다. 초호화 크루즈를 배경으로 펼쳐지는 해양 액션과 코미디를 3면 스크린의 개방감과 역동적인 모션 효과, 입체적 음향으로 생생하게 즐길 수 있다.
또한 이날 개봉해 관객들과 만나는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'도 8월까지 특별관 상영을 이어간다. 할리우드 최초로 '샷 포 SCREENX(Shot for SCREENX)' 방식을 적용해 제작된 이번 작품은 3면 스크린과 4DX 효과를 통해 뉴욕 도심을 가로지르는 웹스윙의 속도감과 입체적인 공간감을 선사한다.
장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'부터 '오디세이', '오케이 마담2'까지 작품별 특성에 맞춘 차별화된 관람 경험을 준비했다"며 "올여름 CGV 기술 특별관을 통해 극장에서만 느낄 수 있는 특별한 재미를 만끽하시길 바란다"고 전했다.
taeyi427@newspim.com