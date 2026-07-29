상반기 극장 매출액 41.9% 증가…한국영화 팬데믹 이전의 94.2% 회복

AI 핵심 요약beta
- 영화진흥위원회는 29일 상반기 한국영화 매출·관객이 큰 폭으로 증가해 팬데믹 이전 수준 회복세를 보였다고 밝혔다.
- 상반기 흥행 1~3위는 모두 한국영화로 '왕과 사는 남자'가 역대 박스오피스 매출 1위를 기록했다.
- 특수상영 매출과 관람요금이 상승하며 배급사 쇼박스가 매출 점유율 1위, 독립·예술영화는 '백룸'이 흥행 1위를 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026년 상반기 전체 영화 매출액은 5790억 원, 관객 수는 5705만 명으로 전년 동기 대비 각각 41.9%(1711억 원), 34.2%(1455만 명) 증가했다.
특히, 올해 상반기는 한국영화가 흥행을 주도했다. 한국영화 매출액은 3702억 원, 관객 수는 3737만 명을 기록하며 전년 동기 대비 각각 81.7%(1665억 원), 74.9%(1601만 명) 증가했다. 이는 팬데믹 이후 상반기 한국영화 최고치 기록으로, 팬데믹 이전(2017~2019년) 상반기 평균과 비교하면 매출액은 94.2% 수준까지 회복한 것으로 나타났다.
반면, 외국영화는 매출액 2088억 원, 관객 수 1968만 명을 기록하며 관객 수가 전년 동기 대비 6.9%(146만 명) 감소했지만, '프로젝트 헤일메리'와 '아바타: 불과 재' 등 특수상영 비중이 높은 작품들이 흥행한 영향으로 매출액은 2.3%(46억 원) 소폭 증가했다. ('프로젝트 헤일메리'는 전체 매출 대비 특수상영 매출 비중이 30.2%, '아바타: 불과 재'는 49.9%를 기록함.)
◆'왕과 사는 남자' 역대 매출액 1위, 상반기 전체 흥행 1~3위 석권한 한국영화
상반기 전체 흥행 1위는 '왕과 사는 남자'로 매출액 1631억 원, 관객 수 1691만 명을 기록하며 역대 박스오피스 매출액 1위에 등극했다. 이어 '군체'(605억 원·574만 명), '살목지'(333억 원· 324만 명)가 각각 2, 3위에 오르며 상반기 흥행 상위권을 모두 한국영화가 차지했다. 특히, 사극과 액션 블록버스터뿐 아니라 로맨스와 공포 장르의 중· 소규모 작품까지 다양한 장르와 규모를 가진 한국영화가 성과를 보이며 흥행 양상이 한층 다양해졌다.
◆특수상영 성장세 지속, 평균 관람요금도 전년 동기 대비 상승
상반기 특수상영 전체 매출액은 457억 원으로, 전년 동기 대비 56.3% 증가했다. 상반기 전체 매출에서 특수상영이 차지하는 비중은 7.9%로, 특수상영이 극장의 차별화 요인으로 떠오르며 팬데믹 이후 꾸준히 상승 추세를 보이고 있다. 또한, 특수상영 매출 증가와 전반적인 극장 관람 요금 상승의 영향으로 상반기 평균 관람요금은 전년 동기 대비 551원 상승하여 10,150원을 기록했다.
◆4편 모두 흥행시킨 쇼박스, 상반기 배급사 1위
배급사 순위로는 '왕과 사는 남자' '군체' '살목지' '만약에 우리' 총 4편을 배급하여 모두 흥행 성과를 보인 (주)쇼박스가 상반기 매출액 점유율 48.6%(매출액 2814억 원)를 기록하며 압도적인 배급사 순위 1위에 올랐다. 다음으로는 '아바타: 불과 재' '토이 스토리 5' '악마는 프라다를 입는다' 등 9편을 배급한 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사가 매출액 점유율 13.8%(매출액 431억 원)로 배급사 순위 2위를 기록했다.
◆저예산 공포영화 '백룸', 상반기 독립·예술영화 흥행 1위
인터넷 괴담을 기반으로 제작되어 북미에서도 큰 흥행을 기록한 저예산 공포영화 '백룸'이 상반기 매출액 124억 원, 관객 수 116만 명을 기록하며 상반기 독립·예술영화 흥행 1위에 올랐다. 이어 '란 12.3'과 '내 이름은'이 각각 독립·예술영화 흥행 2·3위를 기록했다.
jyyang@newspim.com