대전시, 중소기업 육성자금 1800억 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 27일 중소기업 육성자금 1800억 융자 지원을 밝혔다다
- 하반기 일반 경영안정자금은 1000억으로 확대하고 나눔명문·가족친화 기업에 우대금리를 적용한다
- 27일 시작하는 온라인 신청은 자금 소진 시 조기 마감되며 IBK기업은행 이용 기업은 최대 1% 추가 금리 인하 혜택을 받는다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 2026년 하반기 중소기업 육성자금 1800억 원을 융자 지원한다고 27일 밝혔다.
이번 하반기에는 기업 수요가 높은 '일반 경영안정자금' 지원 규모를 상반기보다 200억 원 늘린 1000억 원으로 확대했다.
자금별 지원 규모는 ▲경영 운영에 필요한 일반 경영안정자금 1000억 원▲신용보증기금·우리은행·하나은행과의 협업을 통한 지역특화 협약보증 400억 원▲부지 매입과 시설 투자를 위한 창업 및 경쟁력강화사업자금 250억 원▲원자재 구매 등 제품 생산을 위한 구매조건 생산지원자금 150억 원이다.
특히 하반기부터는 고액 기부 기업인 '나눔명문기업'과 성평등가족부가 인증한 '가족친화 인증기업'을 우대금리 적용 대상에 추가해 지원 범위를 넓혔다.
또 지난 20일 IBK기업은행과 업무협약을 맺음에 따라 IBK기업은행을 통해 경영안정자금을 신청하는 기업은 최대 1%의 추가 금리 인하 혜택을 받을 수 있다.
자금 지원을 희망하는 기업은 대전일자리경제진흥원 누리집(홈페이지)을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 하반기 신청은 27일부터 시작하며 자금이 소진되면 조기 마감된다.
권경민 대전시 기업지원국장은 "올해 상반기 자금 지원 성과를 바탕으로 하반기에는 더 많은 기업이 유리한 조건으로 자금을 이용할 수 있도록 지원 규모와 우대 혜택을 확대했다"며 "지역 중소기업의 성장과 지역경제 활성화를 위해 실효성 있는 금융 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com