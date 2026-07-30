목요일·음력 6월 17일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 30일(목요일·음력 6월 17일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 다시 한번 부탁해 보는 것이 좋겠다.
72년생 : 주변을 잘 돌봐야 하겠다.
84년생 : 절실한 마음으로 준비해야 하겠다.
96년생 : 모험하면 일이 성사되겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 거래에서 좋은 일이 있겠다.
73년생 : 들뜬 마음을 자제하는 것이 좋겠다.
85년생 : 기분 좋은 일이 생기겠다.
97년생 : 서두르면 서두를수록 일이 꼬이겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 주변 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
74년생 : 뜻대로 일이 추진되겠다.
86년생 : 생각한 대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
98년생 : 체면 구기는 일이 생기겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
75년생 : 기대했던 성과가 나타나겠다.
87년생 : 다음을 기약하는 것이 좋겠다.
99년생 : 상대방 충동질에 놀아날 수 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 밀고 앞으로 가는 것이 좋겠다.
76년생 : 진실만을 믿고 가는 것이 좋겠다.
88년생 : 재물보다는 명예를 존중해야 하겠다.
00년생 : 사랑보다는 우정이 먼저이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 화를 당하지 않으려면 밀고 가야 하겠다.
77년생 : 재물 복이 많이 늘어나겠다.
89년생 : 말보다는 행동이 중요하겠다.
01년생 : 어려운 일을 당해 큰 손해를 볼 수 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 간절하게 기도해야 하겠다.
78년생 : 투자적기로 판단하면 좋겠다.
90년생 : 다시 도전하는 것이 좋겠다.
02년생 : 편히 쉴 수 있는 사람을 만나겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 밀고 나가는 것이 좋겠다.
79년생 : 돈이 제법 많이 들어오겠다.
91년생 : 어렵던 일들이 해결되겠다.
03년생 : 아스라한 사랑을 그리며 한숨을 짓겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 빠르게 실행하는 것이 좋겠다.
80년생 : 넉넉한 살림살이가 되겠다.
92년생 : 이제부터 시작하는 마음을 가져야 하겠다.
04년생 : 잊고 살아야 할 사람으로 결정해야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 다시 화해하고 큰 걸음을 걷겠다.
81년생 : 투자하기 매우 좋은 기회이겠다.
93년생 : 무엇이든 잘 풀리겠다.
05년생 : 지친 마음을 보듬어 주는 사람을 만나겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 마음을 텅 비워야 채워지겠다.
82년생 : 상대방 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
94년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 경사스러운 일이 많이 생기겠다.
83년생 : 사랑하는 사람으로부터 소식이 오겠다.
95년생 : 사람으로부터 큰 실망을 받겠다.