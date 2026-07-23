韩产业部长：韩美重点磋商能源投资项目 首批项目或于8月底敲定

纽斯频通讯社首尔7月23日电 正在美国访问的韩国产业通商部长官金正官当地时间22日表示，根据韩美贸易协议，韩国承诺对美投资的相关事宜正与美方进行磋商，目前谈判已进入最后阶段，首批投资项目有望于8月底至9月确定。

资料图：韩国产业通商部长官金正官（左）与美国商务部长霍华德·卢特尼克。【图片=产业部提供】

金正官当天抵达华盛顿杜勒斯国际机场后接受媒体采访时表示，韩美双方围绕投资项目进行了长时间沟通，在其赴美前双方一直通过视频会议持续协商，目前讨论已接近尾声。

谈及投资领域时，金正官表示，双方目前主要围绕能源相关项目展开讨论，包括液化天然气（LNG）等领域。现金流稳定的项目更具投资价值，因此能源项目成为当前磋商重点。

不过，金正官强调，对美投资仍将坚持商业合理性原则，并非所有项目都能够推进，韩方将努力推动双方实现互利共赢。

针对美国政界有关韩美投资谈判推进缓慢的说法，金正官表示，韩方了解美方存在相关看法，但韩美有关合作最终协议于去年10月底达成，韩国国内相关法律于今年6月正式生效，期间需履行国内必要程序，因此谈判推进受到一定影响。

据介绍，金正官将于23日在华盛顿出席"韩美造船合作中心"揭牌仪式，并借此机会分别会见美国商务部长霍华德·卢特尼克、能源部长克里斯·赖特等美国政府及国会人士，就韩美产业合作、能源合作及投资等议题交换意见。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社