韩二季度GDP环比增0.6% 实际国内总收入增速创近40年新高

纽斯频通讯社首尔7月23日电 韩国银行（央行）23日公布的2026年第二季度实际国内生产总值（GDP）初步统计数据显示，今年第二季度韩国实际GDP环比增长0.6%，同比增长3.7%。

首尔汝矣岛。【图片=网络】

内需和净出口分别拉动当季经济增长0.3个百分点。其中，最终消费支出和固定资本形成总额分别贡献0.2个百分点。从生产端看，服务业和制造业分别拉动经济增长0.6个百分点和0.3个百分点。

按支出项目划分，随着家电等商品消费以及餐饮、住宿等服务消费增加，民间消费环比增长0.4%；受健康保险待遇支出增加带动，政府消费增长0.2%。

对外贸易方面，出口在半导体和机械设备出口增长带动下环比增长1.4%；进口则受汽车和机械设备进口增加影响，环比增长0.8%。

投资方面，设备投资在半导体制造设备等机械设备投资增长带动下继续增加，其中机械设备投资增长0.2%；知识产权产品投资受研发（R&D）和软件投资扩大带动，增长3.3%。受土木工程建设低迷影响，建筑投资环比下降0.2%。

按行业划分，制造业受计算机、电子及光学设备以及机械设备产量增加带动，环比增长1.2%；服务业在批发零售和住宿餐饮业、金融保险业以及信息通信业增长带动下，环比增长1.1%，创2025年第三季度以来最高增速。

与此同时，建筑业受土木工程建设减少影响，下降1.9%；农林渔业受种植业和渔业减产影响下降7.1%；电力、燃气和供水业受供水及资源再生行业下滑影响下降1.3%。

韩国银行表示，受贸易条件改善等因素影响，反映居民实际购买力的实际国内总收入（GDI）第二季度环比增长3.6%，明显高于同期GDP增速；同比增长15.6%，为1988年第一季度（16.4%）以来最高同比增幅。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社