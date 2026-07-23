首尔市长吴世勋涉政治资金案一审判1000万韩元罚金

纽斯频通讯社首尔7月23日电 韩国首尔中央地方法院22日就首尔市长吴世勋涉嫌违反《政治资金法》案作一审判决，判处吴世勋1000万韩元（约合人民币4.6万元）罚金。吴世勋表示将提起上诉，因此判决尚未生效，其目前仍继续履行首尔市长职务。

图为首尔市长吴世勋22日在法院判决后接受媒体采访。【图片=纽斯频通讯社】

法院认定，吴世勋在2021年4月7日首尔市长补选前，从民调机构负责人、政治掮客明泰均处先后获取10次公开和非公开民调结果，并由支持者金某代为支付相关费用。检方认定涉案费用共计3300万韩元。

法院在判决中表示，吴世勋曾担任首尔市长，理应充分了解《政治资金法》相关规定，但仍主导实施相关行为，并在庭审过程中始终否认责任，犯罪情节较为严重。

不过，法院同时表示，涉案行为持续时间约一个月，此后吴世勋未继续与明泰均保持直接联系，因此在量刑时予以酌情考虑。

吴世勋在庭审中始终否认相关指控，称虽然曾见过明泰均，但从未委托其进行民调，也未要求他人代为支付调查费用。法院未采纳这一辩解，认为吴世勋当时为在党内初选中争取有利民调结果，委托实施相关调查。

根据韩国《政治资金法》规定，民选公职人员因违反该法被判处100万韩元以上罚款（含缓刑）且判决最终生效后，将在5年内丧失担任公职资格；已担任公职的，应依法卸任。

吴世勋此次一审所获1000万韩元罚款已超过法律规定的公职资格限制标准，但由于案件仍将进入二审和终审程序，因此其不会立即失去首尔市长职务。

根据韩国《特别检察官法》关于快速审判的规定，一审原则上应在起诉后6个月内完成，二审和三审原则上应分别在前一审判决后3个月内完成。如案件继续进入上诉程序，大法院（最高法院）最迟将于2027年1月前后作出终审判决。

如果终审维持100万韩元以上罚款判决，吴世勋将失去担任公职资格，并不得参加2030年举行的韩国第22届总统选举。

宣判结束后，吴世勋向媒体表示，对案件给国民带来担忧表示歉意，但无法接受一审判决结果。法院是在缺乏直接证据的情况下，仅依据明泰均的供述及间接证据作出有罪认定，自己将在二审中继续进行抗辩。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社