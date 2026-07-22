한국거래소, 에이치엘지노믹스 코스닥 신규상장 승인

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이달 24일부터 매매거래

공모가 2만1500원·공모금액 551억4700만원



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 22일 에이치엘지노믹스의 코스닥시장 신규상장을 승인했다고 밝혔다. 주식 매매거래는 오는 24일부터 시작된다.

에이치엘지노믹스의 종목코드는 'A0156T0'이며 중견기업부에 소속된다. 공모가격은 2만1500원, 액면가는 500원이다. 공모금액은 551억4700만원이다.

상장 당일에는 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않는다. VI는 개별 종목의 체결가격이 일정 범위를 벗어날 경우 일정 시간 단일가 매매로 전환하는 제도다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

에이치엘지노믹스는 2000년 11월 설립된 기초 의약 물질 제조업체로, 합성 원료의약품을 주요 제품으로 생산한다. 본사는 경기도 용인시 처인구에 있으며 김호진 대표가 회사를 이끌고 있다.

회사는 지난해 매출액 288억7700만원, 영업이익 93억2800만원, 당기순이익 84억5200만원을 기록했다. 현재 자본금은 38억9100만원이며 종업원은 53명이다.

최대주주는 한림제약으로 공모 후 발행주식 총수를 기준으로 지분 66.11%를 보유한다. 상장 주관사는 KB증권과 IBK투자증권이다.

dconnect@newspim.com