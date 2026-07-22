SK스토아 변경 승인 취하…방미통위, 법 위반 여부 조사

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라포랩스, SK스토아 인수 철회...방미통위 심사 종료

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 방송미디어통신위원회는 22일 라포랩스가 SK스토아의 최다액출자자 변경 승인 신청을 취하함에 따라 관련 심사를 종료했다. 다만 당국의 승인 없이 최다액출자자가 변경됐거나 의결권을 행사했는지 등 방송법 위반 여부는 계속 살펴보기로 했다.

SK스토아 로고.[사진=SK스토아]

방미통위는 이날 정부과천청사에서 제24차 전체회의를 열고 SK스토아 최다액출자자 변경 승인 신청과 관련한 내용을 보고받았다.

앞서 라포랩스는 지난 1월 SK스토아의 최다액출자자가 되기 위해 방미통위에 승인을 신청했다. 방미통위는 세 차례에 걸쳐 자료를 보완받은 뒤 이달 8일부터 10일까지 전문가 심사위원회 심사를 진행했다.

심사위원회는 라포랩스의 자금 조달 능력과 방송사업 지원 계획 등이 승인 기준에 미치지 못한다고 판단했다. 방미통위는 이 같은 심사 결과를 토대로 승인 여부를 결정할 예정이었다.

그러나 라포랩스가 지난 16일 신청을 취하하면서 승인 심사도 종료됐다.

다만 방미통위는 신청 취하와 별개로 방송법 위반 가능성을 계속 확인할 방침이다. 현재 SK스토아의 최다액출자자는 SK텔레콤이다.

천지현 방미통위 방송미디어진흥국장은 회의 후 브리핑에서 "SK텔레콤과 라포랩스 간 본계약이 적법하게 해제됐는지, 방미통위의 승인 전에 라포랩스가 경영권을 행사한 사실이 있는지 등을 확인할 계획"이라고 말했다.

romeok@newspim.com