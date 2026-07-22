캐나다, 英·伊·日 3국의 '6세대 전투기 개발 프로젝트'에 옵서버로 참여 확정

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 캐나다가 영국과 이탈리아, 일본 등 3개국이 추진하고 있는 차세대 전투기 개발 프로그램에 첫 번째 '옵서버 국가'로 공식 참여하기로 했다고 로이터 통신이 21일(현지 시각) 보도했다.

이들 4개국 국방장관은 이날 영국에서 열리는 '판버러 국제에어쇼'를 계기로 장관급 회담을 갖고 이 같은 방안에 합의했다.

이번 회담에는 영국의 웨스 스트리팅, 일본의 고이즈미 신지로, 이탈리아의 귀도 크로세토, 캐나다의 데이비드 J. 맥퀸티 장관이 참석했다.

영국과 이탈리아, 일본, 캐나다의 국방장관들이 21일(현지 시각) 영국 런던에서 회담을 갖고 캐나다가 글로벌전투항공프로그램(GCAP)에 옵서버 자격으로 참여하는 방안을 논의했다. 왼쪽부터 캐나다의 데이비드 J. 맥퀸티, 영국의 웨스 스트리팅, 이탈리아의 귀도 크로세토, 일본의 고이즈미 신지로 국방장관. [사진=로이터 뉴스핌]

로이터 통신은 "옵서버로 참가하는 캐나다는 현재 3국이 진행하고 있는 '글로벌전투항공프로그램(GCAP)'에 대한 특권적 접근 권한을 갖게 되며 향후 정식 참여의 길도 열리게 된다"고 말했다.

캐나다는 정식 회원이 아니기 때문에 사업비를 부담하지도 않고 의사결정권도 없지만 전투기 성능 개발, 산업 협력, 장기적인 사업 추진 계획 등 GCAP 전반에 대한 정보를 공유받을 수 있게 된다.

스트리팅 장관은 "캐나다가 새로운 협력 단계에 합류하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"며 "획기적인 이 프로그램을 계속 추진하는 과정에서 전문 지식을 공유하고 기술 발전을 위해 함께 협력하기를 기대한다"고 말했다.

영국·이탈리아·일본이 추진하는 GCAP는 미국의 차세대공중우세(NGAD) 프로젝트와 함께 현재 서방이 추진하는 양대 6세대 전투기 사업 중 하나이다.

스텔스·전자전 능력을 대폭 강화하고 인공지능(AI) 활용과 드론 지휘 역량을 갖추는 등 차세대 공중전 지휘 플랫폼을 만드는 것을 목표로 하고 있다.

지난 2022년 12월 영국의 기존 템페스트 사업과 일본의 F-X 사업을 통합해 출범했으며 2035년 실전 배치를 목표로 하고 있다. 영국의 BAE 시스템스와 일본의 미쓰비시중공업, 이탈리아의 레오나르도 등이 참여하고 있다.

캐나다는 그 동안 GCAP 프로그램에 합류하기 위해 심혈을 기울여 왔다. 캐나다는 당초 88대의 F-35 전투기를 구매하기로 했었지만 이미 생산 단계에 들어갔거나 취소가 불가능한 16대만 확정 도입하고, 나머지 72대에 대해서는 마크 카니 총리의 지시에 따라 구매 계획을 재검토하고 있다.

한편 최근 프랑스와 차세대 전투기 공동 개발 사업이 무산된 독일도 GCAP 참여를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

ihjang67@newspim.com