광주 도시철도 2호선 일부 구간 '구축한계 미확보' 적발

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 22일 2호선 공사에 대한 종합감사를 했다
- 감사 결과 일부 구간 본선 구조물 구축한계가 설계와 다르게 시공된 사실이 적발됐다
- 시공사는 집중호우로 인한 지반침하로 발생했다며 부정당업자 제재는 부당하다고 주장해 시가 처분 수준 재검토를 하고 있다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 지하철 2호선 공사의 일부 구간에 구축한계(여유공간)가 확보되지 않은 사실이 적발됐다.
전남광주통합특별시는 최근 2호선 1단계 5공구 건설 현장을 대상으로 종합감사를 펼쳤다고 22일 밝혔다.
이번 감사에서 본선 구조물 구축한계가 설계도서와 다르게 시공된 사실을 확인했다.
구축한계는 전기·신호·통신·통로․대피장소 및 기타 시설의 설치를 위해 구조물과 건축한계(열차가 안전하게 통과할 수 있는 공간) 사이에 설치하는 여유 공간을 의미한다.
이에 대해 시공사 측은 집중호우로 인한 구조물 지반침하에 따라 발생한 사항으로 지방계약법상 부정당업자 제재 등 조치는 부당하다는 입장으로 면책을 요구한 것으로 전해졌다.
시는 시공사의 재심의 요청서와 소명 자료를 받았으며 처분 수준의 적정성을 재검토할 필요가 있다고 판단 중인 것으로 알려졌다.
시 관계자는 "감사가 현재 진행 중으로 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com