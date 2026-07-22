중기중앙회, 전북대서 중소기업 바로알기 취업설명회 개최

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 22일 전북대학교에서 '중소기업 바로알기: 청년 공감 잡(JOB) 페스타 in 전라'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 중기중앙회가 기존 중소기업 인식개선 교육을 취업설명회와 결합해 추진하는 첫 사례로서, 중소기업에 대한 청년들의 인식을 개선하고 취업 접근성을 높이기 위해 마련됐다.

지역 대학생 및 고등학생, 취업준비생 등 청년 100여 명이 참석한 이날 행사에서는 취업 전문 유튜브 '면접왕 이형'으로 잘 알려진 이준희 ㈜얼라이브커뮤니티 대표의 특강이 큰 호응을 얻었다. 그는 중소기업 가치를 재조명하고 취업전략을 제시해 참석자들의 공감을 이끌어냈다.

이번 페스타는 기존 중앙회가 추진하고 있는 '중소기업 인식개선 교육'과 취업설명회를 연계해 청년들의 중소기업 인식 개선부터 구직활동까지 이어지는 순환형 지원체계를 구축한 첫 시도라는 점에서 의미가 있다는 설명이다.

중기중앙회는 최근 3년간 '중소기업 인식개선 교육'을 수료한 학생들을 초청해 ▲맞춤형 취업 상담 ▲자기소개서 작성 도서 지원 ▲온라인 강의 수강권 제공 등 실질적인 취업 지원 프로그램을 운영해 기존 교육사업과 취업설명회 간 시너지 효과를 높였다.

양옥석 중기중앙회 인력정책본부장은 "중소기업은 대한민국 기업의 99%, 고용의 80%를 차지하는 경제의 근간임에도 여전히 편견으로 인해 많은 청년들이 취업을 주저하고 있다"며 "앞으로도 인플루언서와의 협업 등 청년 친화적인 프로그램을 확대해 중소기업에 대한 인식 개선과 실질적인 취업 지원이 선순환될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

tack@newspim.com