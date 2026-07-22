"스타트업 양산 지원 본격화"...중기부, 포항에 '첨단제조 창업거점' 개소

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연구·실험 기술 양산 전환 지원

포스코그룹 투자·해외진출 연계

연간 최대 10개 첨단제조 스타트업 보육

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 =첨단제조 스타트업이 연구·실험 단계의 기술을 실제 제품과 생산공정으로 구현할 수 있도록 돕는 제조창업 거점이 경북 포항에 문을 열었다.

중소벤처기업부는 22일 경북 포항에서 'RIST 첨단제조 인큐베이팅센터' 개소식을 열고 본격적인 운영을 시작한다고 밝혔다.

센터는 중기부와 경상북도, 포항시, 포스코그룹, 포항산업과학연구원(RIST)이 협력해 조성한 첫 민관협력 지역 첨단제조 창업거점이다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

입주기업은 공장형 입주공간과 클린룸 등 제조 실증 기반을 활용할 수 있다. RIST는 공정설계, 시험·분석, 신뢰성 평가, 양산공정 엔지니어링 등 양산 전환에 필요한 전문기술을 지원한다.

포스코그룹의 투자와 해외진출 지원도 연계된다. 경북도와 포항시, 경북테크노파크 등 지역 기관과 협력해 과제 연계, 유망기업 발굴, 산업단지 입주 지원 등 지역 내 성장 기반도 강화할 계획이다.

현재 센터에는 이차전지 리사이클링, 고온수전해 스택, 분산에너지 제어 솔루션, 친환경 신소재 패키징 등 첨단제조 스타트업이 입주해 있다. 센터는 앞으로 첨단제조 스타트업을 연간 최대 10개사 집중 보육하고, 3~5년 단위의 유연한 졸업체계를 운영해 유망 신규 기업을 발굴·유치할 방침이다.

센터 조성에는 총 250억원이 투입됐다. 국비 100억원, 지방비 50억원, 민간 100억원 규모다. 포항시 남구 지곡로에 조성됐으며 연면적 4074제곱미터(㎡), 지상 2층 규모의 공장형 입주시설로 기업 제조공간 8개, 클린룸 2개 등을 갖췄다.

목승환 중기부 창업벤처혁신실장은 "첨단제조 인큐베이팅센터는 스타트업이 실험실 단계의 기술을 양산으로 도약시킬 수 있도록 돕는 지역의 첫 민관 협력 제조창업 거점"이라고 말했다.

이어 "RIST의 실용화 기술, 포스코그룹의 사업화 역량, 경북의 우수한 산업 기반 등 민간 제조 인프라와 지역의 강점을 적극 활용해 유망 제조 스타트업이 지역 내에 안착하고 글로벌 시장으로 뻗어 나갈 수 있도록 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.

jongwon3454@newspim.com