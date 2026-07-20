"자연어로 코딩해 자율주행"…폭스바겐, 車 소프트웨어 인재 키운다

AI 핵심 요약beta
- 폭스바겐그룹코리아가 20일 자율주행 소프트웨어 경진대회를 열었다
- 전국 7개 대학 27개 팀이 생성형AI 활용해 모형차 자율주행 알고리즘을 개발했다
- 국민대 SMT팀이 우승했고, 폭스바겐은 소프트웨어·AI 인재 양성을 강조했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 폭스바겐그룹코리아가 생성형 인공지능(AI)을 활용해 자율주행 알고리즘을 개발하는 자동차 소프트웨어 경진대회를 열었다.
폭스바겐그룹코리아는 폭스바겐그룹 우리재단과 함께 진행한 '2026 씨:미 해커톤'을 마무리했다고 20일 밝혔다.
올해로 4회째인 이번 대회는 14일부터 16일까지 3일간 합숙 형태로 진행됐다. 전국 7개 대학에서 27개 팀, 학부생 117명이 참가해 'AI 네이티브 스케일카 자율주행 챌린지'를 수행했다.
참가자들은 텔레칩스의 싱글보드컴퓨터 플랫폼을 기반으로 라이다와 카메라, 고성능 프로세서가 탑재된 모형 자동차의 자율주행 알고리즘을 개발했다. 갈림길 판단과 움직이는 장애물 회피 등 실제 도심 주행을 가정한 고난도 과제도 주어졌다.
특히 올해는 코딩 전문 생성형 AI 솔루션 '클로드 코드 맥스'를 활용해 자연어 명령으로 코드를 작성하는 바이브코딩 경험을 제공했다. 주최 측은 AI 도구가 코딩 숙련도 차이를 줄이면서 알고리즘 이해도와 문제 해결 전략이 성과를 가르는 핵심 요소로 부상했다고 설명했다.
최종 우승은 국민대학교 SMT팀이 차지했다. 국민대 SKY팀과 KUUVe팀이 각각 최우수상과 금상을 받았다.
틸 셰어 폭스바겐그룹코리아 사장은 "자동차 산업이 소프트웨어와 AI 기반 시스템으로 전환하고 있다"며 "미래 인재들이 잠재력을 펼칠 수 있는 기회를 지속해서 마련하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com