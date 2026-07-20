[인사] IBK투자증권

AI 핵심 요약beta
- IBK투자증권이 20일 임원 전보와 승진 인사를 단행했다
- 경영지원본부장 이재덕 상무대우 전보와 다수 부장·차장 보임을 실시했다
- 영업이사·전문이사·부장·차장 승진으로 WM센터와 디지털·ESG 조직을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 임원 전보
<상무대우> ▲ 경영지원본부장 이재덕
◇ 승진 및 신규보임
<부장> ▲ 심사부장 김종현 ▲ 결제업무부장 유상준
◇ 신규보임
<차장> ▲ IBK WM센터 강남센트럴 센터장 송채영 ▲ IBK WM센터 남동산단 센터장 조수환
◇ 전보
<영업이사> ▲ 강남센터장 고병하 ▲ PF관리부장 최민석
<전문이사> ▲ 감사실장 김석원
<부장> ▲ IBK WM센터 한남동 센터장 兼 중계동 센터장 전대환
<차장> ▲ IBK WM센터 도곡 센터장 정현희 ▲ IBK WM센터 판교 센터장 박혜란
◇ 승진
<영업이사> ▲ 영업부장 임주환 ▲ IBK WM센터 반포자이 센터장 김재경 ▲ 강남센터 김도연 ▲ 법인영업부 최인원 ▲ 멀티에셋운용부 문기람
<전문이사> ▲ 디지털개발부장 양철수 ▲ 금융소비자지원부장 이동훈
<부장> ▲ IBK WM센터 부산 센터장 윤성곤 ▲ IPO2부장 조정민 ▲ SME투자부장 구자열 ▲ 혁신기업분석부 김태현 ▲ 디지털혁신부 윤영선 ▲ ESG경영부 최혁순 ▲ 상품운용부 이지원
<차장> ▲ IBK WM센터 판교 권경미 ▲ IBK WM센터 평촌 정성현 ▲ IBK WM센터 부산 김소민 ▲ 구조화금융2부 김준섭 ▲ 인사부 이경수
dconnect@newspim.com