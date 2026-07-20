토스뱅크, 금융 보안 인재 양성 부트캠프 2기 모집

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 20일 사이버보안 부트캠프 2기 모집을 시작했다
- 교육은 9월 7일부터 2027년 2월 15일까지 금융 특화 보안 실무 중심으로 진행된다
- 우수 수료생 상위 10%에 토스뱅크 보안 직군 서류전형 통과 혜택을 제공한다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 금융 산업 맞춤형 사이버 보안 인재를 육성하는 '사이버 보안 엔지니어 부트캠프 2기'를 모집한다고 20일 밝혔다. 지원 접수는 8월 17일까지 멀티캠퍼스 부트캠프 홈페이지에서 진행된다.
이 부트캠프는 고용노동부가 주관하는 K-디지털 트레이닝(KDT) 사업의 일환이다. 토스뱅크는 2024년부터 선도기업으로 참여해 금융에 특화된 보안 교육과정을 운영하고 있다.
교육은 9월 7일부터 2027년 2월 15일까지 약 5개월간 진행된다. 정보보안 기초 이론부터 금융권 보안 실무까지 단계적으로 역량을 쌓을 수 있도록 구성되며, 교육생들은 실제 업무 환경을 반영한 프로젝트에 참여한다. 토스뱅크의 현직 보안 전문가들이 교육과 멘토링을 담당해 금융 보안 현장의 경험과 전문 지식을 전달한다.
1기 수료생 24명은 총 836시간의 교육과정을 마쳤으며, 고용24 공식 만족도 평가에서 5점 만점에 4.9점을 기록했다. 2기에서도 전체 교육과정을 우수한 성적으로 수료한 상위 10% 교육생에게는 토스뱅크 Security 직군 지원 시 서류 전형 통과 혜택을 제공한다.
토스뱅크는 금융보안원의 ISMS-P, 국제 정보보호 관리체계 인증 ISO 27001, 개인정보보호 관리체계 인증 ISO 27701, 글로벌 신용카드 데이터 보안 표준 PCI DSS 등을 획득했다.
이정하 토스뱅크 정보보호최고책임자(CISO)는 "부트캠프는 교육생들이 금융 보안에 필요한 기초역량을 쌓고 실제 현업에서 요구되는 문제 해결 능력까지 기를 수 있도록 설계한 실무 중심 프로그램"이라고 말했다.
romeok@newspim.com