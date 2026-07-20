오스테오닉, 짐머바이오메트와 수술도구 '슈처패서' 식약처 승인

AI 핵심 요약beta
- 오스테오닉이 20일 짐머바이오메트와 개발한 수술도구 슈처패서에 대해 식약처 승인을 받았다고 밝혔다.
- 슈처패서는 인대 손상 재건 수술 시 봉합사를 힘줄 사이로 통과시켜 뼈에 밀착되도록 묶는 일회용 스포츠메디신 수술도구다.
- 오스테오닉은 국내 패키지 제품 출시 후 연말 FDA 허가를 예상하며 글로벌 물량 공급을 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 정형외과용 임플란트 기업 오스테오닉이 글로벌 파트너 짐머바이오메트와 협력해 개발한 수술도구 '슈처패서'가 식품의약품안전처(식약처)로부터 승인 받았다고 20일 밝혔다.
슈처패서는 스포츠메디신 수술에 사용되는 일회용 도구다. 인대 손상 재건 수술 시 앵커에 달린 봉합사를 파열된 힘줄 사이로 정밀하게 통과시킨 뒤 뼈에 단단히 밀착되도록 당겨 묶거나 봉합하는 데 사용된다. 오스테오닉의 스포츠메디신 제품과 함께 패키지로 판매되도록 설계됐다.
회사에 따르면 슈처패서 개발은 글로벌 ODM/OEM 파트너인 짐머바이오메트의 요청으로 시작됐다. 짐머바이오메트가 오스테오닉의 스포츠메디신 제품과 수술도구를 세트로 판매하고자 했기 때문이다. 이를 통해 의사들에게 통합 패키지 제품을 제공할 수 있게 된다.
오스테오닉은 현재 슈처패서의 미국 식품의약국(FDA) 승인을 진행 중이며 올해 말 허가를 예상하고 있다. 국내 식약처 승인으로 먼저 국내 시장에 패키지 제품을 선보인 후 FDA 허가 이후 글로벌 물량 공급을 시작할 계획이다.
nylee54@newspim.com