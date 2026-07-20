헥토파이낸셜, AI 결제 표준 'x402' 재단 합류

AI 핵심 요약beta
- 헥토파이낸셜이 20일 AI 결제 표준 x402 재단에 합류했다고 밝혔다
- 구글 AP2 기반 AI 에이전트 결제 기술을 검증 완료하고 3분기 상용화해 유니버설 카트 환경으로 확대할 계획이다
- 소상공인까지 활용 가능한 글로벌 표준 AI 결제 인프라를 구축해 AI 커머스 참여 저변을 넓혀나갈 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 핀테크 기업 헥토파이낸셜이 AI 에이전트 결제를 위한 글로벌 결제 표준을 구축하는 'x402 재단'에 합류했다고 20일 밝혔다. x402 재단은 AI 에이전트가 사람의 개입 없이 스테이블코인으로 결제와 거래를 수행할 수 있도록 지원하는 오픈소스 프로젝트다.
회사에 따르면 헥토파이낸셜은 앞서 서클 페이먼트 네트워크(CPN)에 합류해 글로벌 스테이블코인 결제망을 국내 최초로 확보한 데 이어, 이번 x402 재단 참여로 AI 결제 표준까지 확보하게 됐다. 결제·정산 등 기존 전통 금융 인프라와 글로벌 스테이블코인 결제망, AI 결제 표준을 결합해 AI 에이전트가 상품 구매부터 서비스 이용까지 수행 가능한 차세대 AI 결제 인프라를 구축할 계획이다.
헥토파이낸셜은 지난 6월 구글의 AI 에이전트 결제 규격인 'AP2(Agent Payments Protocol)' 기반 AI 에이전트 결제 기술 검증을 완료했다. 3분기 중 상용화를 추진하며, 이를 토대로 AI 에이전트가 여러 온라인 쇼핑몰의 상품을 하나의 장바구니에 담아 결제까지 수행하는 '유니버설 카트' 환경으로 확대할 예정이다.
상용화 이후에는 AI 커머스 환경에 자체적으로 대응하기 어려운 소상공인과 중소 판매자에게도 AI 결제 인프라를 제공해 시장 저변을 확대해 나갈 방침이다.
최종원 헥토파이낸셜 대표는 "AI 에이전트가 경제활동의 새로운 주체로 자리 잡으면서 결제 인프라 역시 새로운 패러다임을 맞이하고 있다"며 "글로벌 표준 기반의 AI 결제 인프라를 지속적으로 고도화해 대형 플랫폼은 물론 소상공인까지 누구나 AI 커머스에 참여할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com