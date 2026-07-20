HLB "자회사 이뮤노믹, 항암백신 임상 1상 시작"

AI 핵심 요약beta
- HLB 미국 자회사 이뮤노믹이 16일 ITI-5000 미국 임상1상 첫 환자 투약을 시작했다고 20일 밝혔다
- 이뮤노믹은 FDA IND 승인 후 임상기관 가동과 환자 선별을 거쳐 삼중음성유방암 대상 VITALITI 1상에 돌입했다
- ITI-5000은 UNITE 기반 saRNA 항암백신으로 CT83·HERV-K 표적 T세포 면역반응을 유도하며 안전성과 면역효과를 검증한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB의 미국 자회사 이뮤노믹 테라퓨틱스가 삼중음성유방암 항암 치료백신 'ITI-5000'의 미국 임상 1상 첫 환자 투약을 16일(현지시간) 시작했다고 20일 밝혔다.
이뮤노믹은 지난 1월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상시험계획(IND) 승인을 받은 후 임상기관 가동과 환자 선별·등록 절차를 거쳐 투약 단계에 진입했다.
회사에 따르면 임상 1상(VITALITI)은 병기 2~3의 삼중음성유방암 환자를 대상으로 진행되는 다기관·공개 방식의 첫 인체 대상 연구다. ITI-5000의 안전성, 내약성 및 초기 면역학적 활성을 평가하며, 단독요법과 표준 보조요법과의 병용요법을 순차적으로 검증할 예정이다.
ITI-5000은 이뮤노믹이 독자 개발한 면역치료 백신 플랫폼 'UNITE'를 기반으로 자가증폭 RNA(saRNA) 기술을 적용한 항암 백신이다. 삼중음성유방암에서 발현되는 종양 항원인 CT83과 HERV-K를 표적으로 T세포 기반의 항암 면역반응을 유도하도록 설계됐다. UNITE 플랫폼은 종양 항원을 면역세포에 효과적으로 전달해 CD4+ T세포를 활성화하고, 이를 통해 암세포를 공격하는 CD8+ T세포와 항체 생성 등 다양한 항암 면역반응을 유도한다.
김동건 이뮤노믹 테라퓨틱스 대표이사는 "첫 환자 투약은 ITI-5000의 임상 개발이 본격화됐음을 의미하는 중요한 이정표"라며 "임상을 통해 ITI-5000의 안전성과 면역반응을 확인하고 차세대 항암 치료백신으로서의 가능성을 입증해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com