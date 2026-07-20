KB국민은행, 강북삼성병원과 '시니어 건강 증진 및 기부문화 확산' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 16일 강북삼성병원과 협약했다
- 시니어 자산관리·건강관리 서비스 협력에 나섰다
- 유산기부 활성화와 건강증진 프로그램도 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 지난 16일 강북삼성병원(병원장 신현철)과 함께 '시니어 건강 증진 및 기부 문화 확산을 위한 업무협약'을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약은 금융과 의료를 연계해 시니어 고객에게 자산관리와 건강관리를 아우르는 서비스를 제공하고, 기부 문화 확산에도 함께 기여하기 위해 마련됐다. 이날 서울 종로구에 위치한 강북삼성병원에서 열린 협약식에는 전원상 강북삼성병원 행정부원장과 이윤석 KB국민은행 WM추진본부 상무를 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲기부자 맞춤형 자산관리 및 예우 프로그램 협력 ▲유산기부 활성화 및 기부 문화 확산 ▲시니어 건강 증진 프로그램 운영 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.
특히 KB국민은행은 시니어 특화 브랜드 'KB골든라이프'를 중심으로 고객 생애 전반에 걸친 종합 자산관리 서비스를 제공하고, 강북삼성병원은 건강검진과 의료 인프라를 기반으로 시니어 건강 증진 활동과 기부자 예우 프로그램을 지원하는 등 각 기관의 전문성을 바탕으로 시너지를 높여 나갈 예정이다.
KB국민은행 관계자는 "이번 협약을 통해 금융과 의료를 연계한 시니어 특화 서비스를 한층 강화할 수 있게 됐다"며, "앞으로도 다양한 전문기관과의 협력을 확대해 시니어 고객의 건강하고 행복한 노후를 지원하는 든든한 금융 파트너가 되겠다"고 말했다.
한편, KB국민은행은 최근 KB골든라이프센터를 전국 19개 센터로 확대하고, 전국 시니어 고객을 대상으로 세미나를 개최하는 등 금융과 비금융을 아우르는 시니어 토탈 케어 서비스를 제공하고 있다.
ssup825@newspim.com