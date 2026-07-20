한국지멘스에너지, '에너지 전문가' 서용환 신임 대표 선임

AI 핵심 요약beta
- 지멘스에너지가 20일 서용환을 한국법인 대표로 선임했다
- 서용환은 GE와 두산중공업 등에서 30년간 에너지·전력 리더십을 쌓았다
- 그는 한국 에너지 전환 시기에 지속가능한 솔루션 제공에 기여하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 세계적인 에너지 기술 기업 지멘스에너지는 서용환 신임 한국지멘스에너지 대표이사를 선임했다고 20일 밝혔다.
서용환 대표이사는 에너지 및 전력 산업 전반에서 30년 이상 리더십 경험을 쌓아온 전문가다.
경북대학교 기계공학과를 졸업한 서 대표이사는 GE에어로스페이스, GE 에너지, 두산중공업 등에서 고위 임원직을 역임했으며, 국내 주요 에너지 기업들과 협력하며 엔지니어링, 발전, 사업 개발, 운영 리더십을 아우르는 폭넓은 경험을 쌓아왔다.
GE에어로스페이스(GE Aerospace)의 한국 항공 서비스 사업부 사장 겸 대표이사를 역임하면서 10년 이상 조직을 성공적으로 이끌었다.
서 대표이사는 "한국이 에너지 전환을 적극 추진하고 있는 중요한 시기에 한국지멘스에너지에 합류하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "고객, 파트너 및 임직원들과 함께 한국에서 지멘스에너지가 구축해 온 견고한 기반을 더욱 발전시키면서 한국의 미래 성장을 지원하는 신뢰할 수 있고, 회복탄력성이 높은 지속가능한 에너지 솔루션을 제공하는데 기여하겠다"고 포부를 밝혔다.
tack@newspim.com