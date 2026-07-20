경기 청소년 사다리 참가자 106명 출국...캐나다서 3주간 해외 연수

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 평생교육진흥원이 19일 취약계층 청소년 106명을 캐나다 연수에 보냈다
- 청소년들은 3주간 UBC·SFU 캠퍼스에서 영어수업과 체육·팀 프로젝트 등 역량 강화 프로그램에 참여한다
- 경기도는 복권기금을 활용한 '청소년 사다리' 사업으로 교육격차 해소와 안전한 글로벌 문화 체험을 지원한다고 밝혔다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 내 경제적 취약계층 청소년들에게 글로벌 문화 체험과 진로 탐색의 기회를 제공하는 '2026년 경기 청소년 사다리' 사업 참가자들이 본격적인 캐나다 연수 길에 올랐다.
경기도와 경기도평생교육진흥원은 올해 프로그램에 선발된 도내 청소년 106명이 지난 19일 캐나다 브리티시컬럼비아주로 출국해 내달 6일까지 약 3주간의 해외 연수 일정을 시작했다고 20일 밝혔다.
'경기 청소년 사다리'는 취약계층 청소년들의 교육 격차를 해소하고 자기 주도적 성장을 돕기 위해 기획된 민생 복지 정책이다. 청소년들의 글로벌 역량 강화를 위해 복권기금의 전폭적인 지원을 받아 운영된다.
올해 연수단은 3.3대 1이라는 높은 경쟁률을 뚫고 엄격한 심사를 거쳐 최종 선정됐다.
이들은 연수 기간 중 평일에는 캐나다의 명문 교육기관인 브리티시컬럼비아대학교(UBC)와 사이먼프레이저대학교(SFU) 캠퍼스에 머물며 집중 영어 수업, 다채로운 체육활동, 영어 실전 과제 수행, 팀 프로젝트 등 역량 강화 프로그램에 참여한다. 주말에는 현지 주요 명소를 방문하는 문화 탐방 활동을 통해 북미권의 문화를 폭넓게 경험할 예정이다.
홍성덕 경기도 평생교육과장은 "우리 청소년들이 낯설고 새로운 환경에서 도전하며 스스로의 무한한 가능성을 발견하는 값진 계기가 되길 바란다"며 "연수 기간 무엇보다 청소년들의 안전을 최우선에 두고 지원할 것이며 모두가 건강하게 다양한 경험과 배움을 얻어 돌아오기를 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com