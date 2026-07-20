김현정 "李 기탁금 발언 당무개입 아냐…윤석열·박근혜와 질적으로 달라"

AI 핵심 요약beta
- 김현정 민주당 의원은 20일 국민의힘의 당무개입 비판을 근거 없는 정치공세라 반박했다.
- 그는 이재명 대통령 발언은 특정 후보 지원이 아닌 청년·신인 진입장벽 완화 취지라며 적법한 정당 활동이라 주장했다.
- 또 윤석열·박근혜 전 대통령의 공직선거 개입 사례와 질적으로 다르다며 국민의힘에 당직선거와 공직선거 구분을 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김현정 더불어민주당 의원은 이재명 대통령의 민주당 전당대회 기탁금 관련 발언을 '당무개입'이라고 지적한 국민의힘에 대해 "공직선거 개입과 정당한 정당 활동도 구분하지 못하는 근거 없는 정치공세"라고 20일 반박했다.
김 의원은 자신의 페이스북에 '국민의힘은 불법 당무개입과 정당한 정당 활동도 구분할 줄 모르십니까'라는 제목의 글을 올리고 "국민의힘이 이 대통령을 향해 당무개입이라며 근거 없는 비판에 나섰다"고 밝혔다.
앞서 이 대통령은 민주당 전당대회 출마자들이 내야 하는 기탁금이 지나치게 높다는 취지의 글을 X(엑스·옛 트위터)에 올렸다. 이에 국민의힘이 대통령의 여당 당무개입이라고 비판하면서 정치권 공방이 이어졌다.
김 의원은 이 대통령의 발언이 특정 후보를 지지하거나 반대하기 위한 것이 아니라 청년과 정치 신인의 진입장벽을 낮추자는 취지였다고 강조했다.
그는 "이 대통령은 특정 후보를 지지하거나 반대한 것도 아니고, 전당대회 결과에 영향을 미치도록 지시한 것도 아니다"며 "대통령실을 동원한 공천 개입도, 반복적인 선거 기획도, 정당의 공식 절차를 무력화하려는 시도도 아니다"라고 말했다.
이어 "대통령도 한 명의 당원으로서 소속 정당의 당직선거와 관련해 청년과 당원의 권리를 지키자는 의견을 말할 수 있다"며 "국민의힘은 공직선거 공천 개입과 당직선거 제도 개선 요구를 분간하지 못한 채 거짓 프레임을 만들고 있다"고 주장했다.
김 의원은 2023년 국민의힘 전당대회를 둘러싼 윤석열 전 대통령의 당무개입 논란도 거론했다.
그는 당시 이진복 대통령실 정무수석이 안철수 의원을 겨냥해 했던 "아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것"이라는 발언을 언급하며 "은밀하고 내밀했던 '조폭식' 방식에는 한마디도 못하던 사람들이 이 대통령의 공개적인 SNS 의견 제시에는 당무개입이라는 딱지를 붙이고 있다"고 비판했다.
그러면서 "이 대통령의 공개적인 의견 제시는 윤 전 대통령이 안 의원에게 가했던 은밀한 압박과는 전혀 다른 차원의 문제 제기"라며 "공직선거 공천에 개입해 징역형 판결을 받은 박근혜 전 대통령의 사례와도 질적으로 다르다"고 했다.
김 의원은 "정치의 문을 넓히자는 문제 제기를 대통령 공격의 소재로 삼을 것이 아니라 청년과 정치 신인이 더 쉽게 도전할 수 있는 정당을 만드는 데 함께 지혜를 모아야 한다"고 강조했다.
이어 "정치는 가진 사람만의 것이 아니라 국민 모두에게 열려 있어야 한다"며 "공당이라면 공직선거와 당직선거, 불법 당무개입과 적법한 정당 활동부터 구분하는 법을 배우는 것이 순서"라고 했다.
chogiza@newspim.com