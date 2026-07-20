케이카, 카리나 두 번째 광고 공개…직거 신뢰 높인다

AI 핵심 요약beta
- 케이카가 20일 카리나와 두 번째 광고를 공개했다
- 이번 광고는 사랑받은 차가 다음 차주에게도 사랑받게 하는 직영+직거래 메시지를 담았다
- 케이카는 안심 직거래·품질인증·온라인 명의이전으로 개인 간 중고차 거래 신뢰를 확대하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 케이카가 직영 중고차에서 개인 간 거래로 신뢰 전략을 확대한다.
케이카는 브랜드 모델 카리나와 함께한 두 번째 광고 캠페인 '직영+직거래편'을 공개했다고 20일 밝혔다.
이번 캠페인은 '사랑받은 차가, 사랑받을 차가 되도록'을 핵심 메시지로 내세웠다. 지난 3월 공개한 '직영편'이 직영 중고차 플랫폼의 전문성을 강조했다면, 새 광고는 이전 차주의 애정과 다음 차주의 만족을 연결하는 중고차 거래의 의미를 담았다.
케이카는 광고를 통해 직영 중고차 시장에서 축적한 신뢰와 전문성을 개인 간 거래 영역으로 확장한다는 계획이다. 개인 간 중고차 거래에서 제기되는 허위 매물과 차량 상태 확인, 거래 안전성 우려를 줄이는 데 초점을 맞췄다.
이를 위해 지난 5월 '안심 직거래' 서비스를 출시했다. 등록 차량은 소유주 인증을 거쳐야 하며 보험·정비 이력을 확인할 수 있다. 케이카 직원이 차량 사고와 상태를 직접 진단하는 품질인증 서비스도 제공한다.
온라인 명의 이전과 안전송금 기능도 지원해 관공서 방문 등 거래 과정의 불편을 줄였다.
정인국 케이카 사장은 "직영 중고차의 전문성을 넘어 중고차 거래 전반에서 고객 신뢰를 넓혀가겠다는 방향성을 담았다"며 "누구나 안심하고 중고차를 사고팔 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com