판타지오, 제작 드라마 '김부장' 흥행 지속

AI 핵심 요약beta
- 판타지오가 20일 SBS 금토드라마 '김부장' 시청률 23% 돌파를 발표했다.
- '김부장' 8회가 23%대 시청률로 자체 최고 기록을 세우며 SBS 역대 흥행작들의 7회 성적을 모두 넘었다.
- 판타지오는 이번 성과를 콘텐츠 기획·제작 역량 인정으로 평가하며 향후 글로벌 시장 겨냥 IP 확대를 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 엔터테인먼트 기업 판타지오가 제작한 SBS 금토드라마 '김부장'이 시청률 23%를 넘으며 올해 미니시리즈 최고 성적을 기록했다고 20일 밝혔다.
판타지오는 지난 18일 방송된 '김부장' 8회가 닐슨코리아 집계 기준 전국 시청률 23.1%, 수도권 시청률 23.6%, 순간 최고 시청률 26.2%를 기록했다고 밝혔다. 이는 자체 최고 시청률을 경신한 수치다.
회사에 따르면 지난 17일 방송된 7회는 수도권 시청률 22.6%를 기록했다. 이는 SBS 역대 흥행작인 '스토브리그', '펜트하우스2', '모범택시2'의 7회 시청률을 모두 상회한 것이다.
회사 관계자는 "매회 긴장감 넘치는 전개와 강렬한 엔딩으로 '김부장'이 시청률과 화제성을 모두 잡아 올해 최고 화제작으로 자리매김하고 있다"며 "종영까지 단 2회 만을 남겨둔 상황에서 새로운 흥행 기록을 세우게 될지 기대된다"고 말했다.
판타지오는 매니지먼트 사업을 기반으로 드라마, 영화, 공연 등 다양한 콘텐츠를 제작하고 있다. 남궁견 회장은 "'김부장'의 성과는 콘텐츠 기획과 제작 역량이 시장에서 인정받은 결과"라며 "앞으로 다양한 장르의 자체 IP를 발굴하고 완성도 높은 콘텐츠를 통해 글로벌 시장을 겨냥한 작품을 선보이겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com