라온시큐어, NH농협손해보험에 양자내성암호 공급

AI 핵심 요약beta
- 라온시큐어가 20일 NH농협손해보험 디지털채널 전환 사업에 PQC 기반 보안체계를 공급하는 계약을 체결했다
- 모바일·PC 인증·전자서명 구간에 PQC 기술을 적용해 금융서비스 보안성을 높이고, 금융·공공 등으로 양자보안 사업을 확대하고 있다
- 라온시큐어는 NIST·국내 인증과 양자내성암호 시범사업 경험을 바탕으로 다양한 산업의 PQC 전환을 지원할 계획이라고 밝혔다
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고객 정보 입력부터 거래 승인까지 양자보안 구축
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라온시큐어는 NH농협손해보험의 '고객중심 디지털 채널 전환 구축' 사업에 양자내성암호(PQC) 기반 보안 체계를 공급하는 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 사업에는 모바일 앱 가상 키패드인 '터치엔 엠트랜스키(TouchEn mTranskey)'와 전자서명 솔루션 '키샵와이어리스(Key# Wireless)', '키샵비즈(Key# Biz)'가 적용된다. 고객 정보 입력부터 본인 인증, 거래 승인에 이르는 주요 금융서비스 구간에 PQC 기반 보안 기술을 적용해 디지털 금융서비스의 보안성을 높인다는 계획이다.
회사에 따르면 터치엔 엠트랜스키는 고객이 입력하는 주요 정보를 양자내성암호 기술로 보호하며, 키샵와이어리스와 키샵비즈는 각각 모바일과 PC 환경의 인증·전자서명 구간에 PQC 기술을 적용한다.
라온시큐어는 지난달 KDB생명보험과 금융권 첫 PQC 공급 계약을 체결한 데 이어 NH농협손해보험 사업까지 수주하며 금융권 양자보안 사업을 확대하고 있다. 현재 10곳 이상의 주요 금융회사와 PQC 도입 및 공급을 협의 중이며, 공공기관으로도 관련 사업 논의를 확대하고 있다고 회사는 설명했다.
회사는 금융권을 중심으로 양자내성암호 도입 필요성이 커지고 있다고 보고 있다. 암호화된 데이터를 미리 확보한 뒤 양자컴퓨터 상용화 이후 이를 복호화하는 '선수집 후 해독(Harvest Now, Decrypt Later·HNDL)' 방식이 새로운 보안 위협으로 떠오르고 있기 때문이다.
오는 11월 시행되는 '양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률' 개정안도 양자보안 시장 확대를 뒷받침할 것으로 회사는 기대했다. 개정안에는 양자컴퓨팅 발전에 따른 기존 암호체계의 보안 위협에 대응하기 위한 양자보안 체계 구축 근거가 담겼다.
라온시큐어는 PQC 기술 상용화를 위해 연구개발을 지속해 왔다. 2024년 키샵와이어리스와 키샵비즈에 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 '크리스탈카이버(CRYSTALS-Kyber)' 기반 알고리즘을 적용했으며, 한국형 양자내성암호(KpqC)도 함께 지원하고 있다.
또 국가정보원 암호모듈 검증제도(KCMVP) 적합성 검증과 미국 연방정보처리규격(FIPS 140-2) 인증을 획득했으며, 지난해 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)의 양자내성암호 시범전환 지원사업을 통해 세브란스병원 개방형 의료 데이터 플랫폼에 PQC 기반 구간 암호화를 적용한 바 있다.
이정아 라온시큐어 대표는 "이번 계약은 PQC 기술이 실제 금융서비스의 인증과 전자서명 환경으로 확대되는 사례라는 점에서 의미가 있다"며 "금융권에서 축적한 구축 경험을 바탕으로 공공과 의료, 통신, 플랫폼, 제조 등 다양한 산업의 PQC 전환을 지원해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com