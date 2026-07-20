HD현대, 네이버클라우드와 '피지컬 AI' 스마트 조선소 만든다

AI 핵심 요약beta
- HD한국조선해양이 20일 네이버클라우드와
- 조선업 특화 피지컬 AI 기반 혁신 업무협약을 체결했다.
- 양사는 AI팩토리·클라우드·전력공급망·로봇 기술로
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 네이버클라우드와 손잡고 조선업 인공지능(AI) 생태계 구축과 스마트 조선소 구현에 나선다.
HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 네이버클라우드와 '피지컬 AI 기반 조선 사업 혁신'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
양사는 이번 협약을 통해 조선업 특화 AI·클라우드 인프라를 구축하고 데이터센터 전력 공급망, 소프트웨어 중심 선박(SDV), 피지컬 AI·로봇 기술 등 미래 조선 핵심 분야에서 협력을 확대할 계획이다.
우선 설계부터 생산, 연구개발(R&D)까지 전 공정을 아우르는 AI 팩토리와 클라우드 환경을 구축해 조선업의 디지털 전환을 추진한다. 공동 전문조직을 구성해 AI 활용 모델 발굴과 기술 검증, 전문인력 양성도 함께 추진한다.
데이터센터 전력 인프라 분야에서는 HD현대의 친환경 엔진과 에너지저장장치(ESS), 수소연료전지 기술을 활용한 전력 공급망 구축을 추진한다.
양사는 선박 데이터 플랫폼과 AI 소프트웨어, 로봇 기술을 접목한 피지컬 AI 기반 스마트 조선소 구축에도 협력한다. 향후에는 소프트웨어를 기반으로 선박을 제어·운영하는 SDV 분야까지 협력을 확대할 방침이다.
김유원 네이버클라우드 대표는 "HD현대와 함께 조선업에 최적화된 AI 기반을 구축하고 다른 산업으로도 확산 가능한 AI 혁신 모델을 만들겠다"고 말했다.
김형관 HD한국조선해양 대표는 "2억건 이상의 조선·해양 데이터베이스와 네이버의 AI 기술을 결합해 조선업 특화 AI 생태계를 구축하고 AI 기반 지능형 스마트 조선소를 실현하겠다"고 밝혔다.
chanw@newspim.com