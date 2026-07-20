스카이인텔리전스 "ABB 로보틱스 '피지컬 AI 백서'에 주요 기여기관 참여"

엔비디아·딜로이트 등과 고정밀 제조 구현 방안 제시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스카이인텔리전스가 ABB로보틱스와 엔비디아가 고정밀 제조 산업에서 피지컬 AI 구현을 다룬 백서를 발간했다고 20일 밝혔다. 스카이인텔리전스는 딜로이트, 아시아인포와 함께 주요 기여 기관으로 참여했다.

이 백서는 고정밀 제조 산업이 기존 고정 자동화에서 로봇 비전 기반 피지컬 AI로 전환하는 과정에서 마주하는 핵심 과제를 다룬다. 피지컬 AI 구현이 단일 AI 모델이나 로봇 자체에 의해 좌우되는 것이 아니라 로봇 시스템, AI 컴퓨팅, 시뮬레이션, 데이터 거버넌스, 합성데이터, 로봇 비전, 현장 피드백을 하나의 통합 엔지니어링 체계로 연결하는 데 달려 있다고 설명한다.

회사에 따르면 백서는 피지컬 AI 구현의 핵심 평가 기준을 '모델 정확도'에서 '배포 준비도'로 확장한다. 경쟁의 초점이 단일 모델 성능을 높이는 것에서 시스템이 실제 생산 현장에 투입되기 전에 학습, 검증, 위험 식별을 수행할 수 있는 디지털 엔지니어링 역량으로 이동하고 있다는 분석이다.

백서의 프레임워크에서 ABB로보틱스는 산업용 로봇, 자동화 시스템, 로봇스튜디오 플랫폼을 기반으로 한 디지털 엔지니어링 역량을 제공한다. 엔비디아는 옴니버스 기반 시뮬레이션 역량과 AI 컴퓨팅 생태계를 제공하며 딜로이트는 산업 전환 전략과 투자수익률 평가, 확산 방법론을 제시한다. 아시아인포는 엔터프라이즈 AI 플랫폼과 데이터 거버넌스 관점에서 참여한다.

스카이인텔리전스 ABB 로보틱스·엔비디아 공동 발행 '고정밀 제조 산업용 피지컬 AI' 백서 주요 기여 기관. [사진=스카이인텔리전스]

회사에 따르면 스카이인텔리전스의 기여는 산업용 디지털 트윈, 합성데이터, 로봇 비전 데이터 구축, Real2Sim2Real 엔지니어링 워크플로우에 집중된다. 백서는 로봇 비전 AI를 연구실 환경에서 생산 현장으로 이동시키기 위한 핵심 메커니즘으로 '검증 전진 배치'를 제시한다.

기존 워크플로우에서는 시각, 공정, 시스템 통합 관련 위험이 기계 설계와 생산라인 구축, 현장 시운전이 상당 부분 진행된 이후 드러나는 경우가 많아 배포 기간을 늘리고 검증 비용을 상승시킨다. 디지털 트윈, 시뮬레이션, 합성데이터를 활용하면 물리적 생산라인에서 뒤늦게 확인되던 일부 위험을 디지털 엔지니어링 단계에서 더 이르게 평가하고 반복 개선할 수 있다.

합성데이터의 가치는 단순히 더 많은 이미지를 생성하는 데 있지 않다. 핵심은 실제 생산 환경에서 초기 단계에 확보하기 어려운 저빈도 변수, 경계 조건, 실패 모드를 체계적으로 포괄하는 데 있다. 스카이인텔리전스는 산업 공차, 반사, 가림, 자세 변화, 조립 편차 등 고정밀 제조 현장의 주요 변수를 중심으로 작업 단위 합성데이터를 구축해 로봇 비전 AI의 학습과 검증이 추적 가능하고 재사용 가능한 엔지니어링 데이터 자산으로 축적될 수 있도록 한다.

백서는 Real2Sim2Real을 일회성 데이터 변환이 아닌 지속적인 보정 메커니즘으로 다룬다. 실제 생산 현장에서 발생한 피드백은 디지털 자산으로 다시 반영돼 다음 단계의 장면 재구성, 데이터 생성, 모델 학습, 배포 검증에 활용될 수 있다. 이러한 루프를 통해 디지털 환경은 단순한 테스트 공간을 넘어 실제 생산라인, AI 모델, 로봇 시스템을 연결하는 엔지니어링 검증 계층으로 기능한다.

스카이인텔리전스 모건 마오(Morgan Mao) 글로벌 CEO는 "고정밀 제조의 피지컬 AI 시대에서 중요한 과제는 단순히 로봇을 움직이게 하는 것이 아니다. 진짜 과제는 로봇이 복잡하고 변화하는 생산 환경에서 대상을 안정적으로 인식하고, 제약 조건을 이해하며, 신뢰성 있게 동작하도록 만드는 것"이라고 말했다.

이어 "스카이인텔리전스의 디지털 트윈과 합성데이터 역량은 단순히 더 많은 데이터를 만드는 데 목적이 있는 것이 아니다. 실제 생산 현장에서 발생 빈도는 낮지만 위험도가 높은 실패 조건을 디지털 엔지니어링 단계로 앞당겨 가져와 학습과 검증, 배포 준비가 생산라인 투입 전에 추적 가능한 엔지니어링 루프를 형성하도록 하는 데 목적이 있다"고 설명했다.

또한 "이번 백서의 의미는 피지컬 AI에 대한 논의를 모델 성능에서 디지털 엔지니어링, 시뮬레이션 기반 검증, 데이터 거버넌스, 현장 피드백으로 구성된 시스템 역량으로 확장했다는 데 있다"며 "스카이인텔리전스는 앞으로도 디지털 트윈과 산업용 합성데이터 기술을 고도화해 제조 기업이 로봇 비전 AI의 개발, 검증, 배포를 확장 가능한 프로세스로 연결할 수 있도록 지원할 것"이라고 덧붙였다.

한편 양사는 지난 6월 협력 프레임워크 계약을 체결하고 ABB로보틱스와 스카이인텔리전스의 고정밀 합성데이터 생성 파이프라인을 연결해 산업 제조 환경에서 피지컬 AI 기술의 검증과 도입을 함께 추진하고 있다. 이 백서는 고정밀 제조 기업의 전략 수립, 디지털 POC 기획, 파일럿 워크스테이션 검토, 스케일업 준비 등에 활용될 수 있으며 ABB로보틱스 공식 웹사이트에서 제공될 예정이다.

nylee54@newspim.com