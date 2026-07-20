현대모비스, 전국 200여개 협력사에 2억원어치 수박 제공

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 20일 전국 200여 우수 협력사에 수박 1만통을 전달했다
- 2003년 시작한 제철 과일 나눔을 통해 지역 전통시장과 농가 수박을 구매해 지역경제 활성화에 기여했다
- 현대모비스는 금융·기술·ESG·인재 지원 등 동반성장 정책을 통해 협력사 지속 성장을 뒷받침하고 있다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 여름철 폭염 속에서 애쓰는 협력사 임직원들을 격려하기 위해 전국 200여개 우수 협력사에 수박 1만통을 전달한다.
현대모비스는 국내 애프터서비스(A/S) 부품 납입 우수 협력사에 시가 2억원 상당의 수박을 제공한다고 20일 밝혔다. 무더위에도 납기 준수와 품질 확보에 힘쓴 협력사 임직원들의 노고에 감사의 뜻을 전하기 위해서다.
협력사 대상 제철 과일 나눔 행사는 2003년부터 24년째 이어지고 있는 현대모비스의 대표적인 상생 프로그램이다. 수박은 협력사 인근 전통시장과 지역 농가에서 구매해 지역경제 활성화에도 기여한다.
현대모비스가 협력사 지원을 이어가는 것은 안정적인 A/S 부품 공급을 위해 전국 협력사와의 협업이 필수적이기 때문이다. 현재 전 세계에서 운행 중인 현대차·기아 차량은 약 5900만대로, 220여개 차종에 필요한 A/S 부품은 300만종에 달한다.
현대모비스는 금융 지원과 기술 협력, 환경·사회·지배구조(ESG) 역량 강화, 인재 확보 지원 등 협력사의 지속 가능한 성장을 위한 동반성장 정책도 운영하고 있다. 지난 3년간 협력사 기술개발에 지원한 금액은 누적 1562억원이다.
장호영 현대모비스 구매담당은 "장마와 폭염 속에서 애쓰는 협력사 임직원들에게 감사의 마음을 전하고자 행사를 마련했다"며 "협력사와 함께 성장하는 문화를 지속 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com