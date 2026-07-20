결혼정보회사 듀오, 여름철 데이트 팁 소개

AI 핵심 요약beta
- 듀오가 20일 여름 데이트 배려 팁을 소개했다
- 차량 냉방과 음료 준비로 더위를 덜라고 조언했다
- 실내 코스와 컨디션 확인이 분위기를 높인다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 연일 이어지는 무더위 속에서 사소한 배려가 데이트의 분위기와 응답를 좌우할 수 있다. 결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)는 여름철 연인들이 실천하기 좋은 데이트 팁을 소개했다.
차량 탑승 전 에어컨과 통풍시트를 미리 작동해 실내 온도를 낮추면 쾌적한 이동이 가능하다. 시원한 생수나 음료를 미리 준비해 더위에 지친 상대의 갈증을 덜어주는 것도 방법이다.
데이트 코스는 냉방이 가능한 전시회, 카페, 영화관, 복합쇼핑몰 등 실내 공간을 중심으로 구성하는 것이 좋다. 실내와 야외 일정을 적절히 조합하고 이동 동선을 미리 확인하면 더위 속 불필요한 이동을 줄일 수 있다.
야외 이동 시에는 햇볕을 피할 수 있도록 그늘로 안내하거나 양산을 함께 사용하고, 휴대용 선풍기나 쿨링 용품을 준비하는 것도 상대방을 배려하는 방법이 될 수 있다.
식당은 미리 예약하는 것이 좋다. 폭염 속에서 오랜 시간 대기하면 피로감이 커질 수 있으므로 예약을 통해 기다리는 시간을 줄이면 여유로운 데이트가 가능하다.
무엇보다 상대의 컨디션을 수시로 확인하는 것이 중요하다. "너무 덥지 않아? ", "잠깐 쉬었다 갈까? "와 같은 짧은 말 한마디로 관심과 배려를 표현할 수 있다. 계획한 일정을 모두 소화하는 것보다 상대의 상태에 따라 휴식 시간을 갖거나 일정을 유연하게 조정하는 것도 여름 데이트에서 필요한 배려다.
듀오 관계자는 "호감은 일상 속 작은 배려에서도 자연스럽게 쌓일 수 있다"며 "무더운 여름에는 상대의 컨디션을 세심하게 살피고 서로 편안하게 시간을 보낼 수 있도록 배려하는 것이 데이트 응답를 높이는 데 도움이 될 수 있다"고 말했다.
듀오는 1995년 창립 이후 5만4, 396명(2026년 7월 13일 기준)의 결혼을 성사시킨 결혼정보회사다. 매칭 시스템 DMS(Duo Matching System)와 신원 인증 절차를 기반으로 서비스를 운영하고 있으며, 커플매니저를 통한 상담과 매칭 서비스를 제공하고 있다.
whitss@newspim.com