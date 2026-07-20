컬리, TPO 맞춤 패션 콘텐츠 '스타일노트' 호응

AI 핵심 요약beta
- 컬리가 20일 패션 콘텐츠 '스타일노트' 흥행을 알렸다
- 학부모 참관룩이 일평균 1만6000회 조회를 기록했다
- 컬리는 TPO 맞춤 패션 큐레이션으로 3040 공략에 나섰다
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학부모 참관룩 편, 일평균 1.6만회 이상 조회
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 컬리가 시간·장소·상황에 맞춘 패션 콘텐츠를 앞세워 패션 큐레이션 강화에 나섰다.
컬리는 TPO 맞춤 옷차림을 제안하는 패션 콘텐츠 '스타일노트'가 고객 호응을 얻고 있다고 20일 밝혔다.
지난 4월 선보인 스타일노트는 컬리가 고객의 퍼스널 쇼퍼 역할을 표방하며 다양한 상황에 어울리는 착장을 제안하는 콘텐츠다. 현재까지 가벼운 일상룩, 운동복, 학부모 참관룩, 휴가룩 등 총 4편이 공개됐다.
가장 반응이 좋았던 콘텐츠는 학부모 참관룩 편이다. 지난달 공개 이후 이달 2일까지 일평균 1만6000회 이상 조회됐다. 해당 콘텐츠는 인플루언서 강영주의 스타일링을 바탕으로 격식 있는 자리와 출근룩 등에 활용할 수 있는 코디를 제안했다.
휴가철을 맞아 공개한 '아이와 함께한 여름휴가 룩' 편에서는 주얼리 브랜드 대표이자 인플루언서로 활동 중인 김미희의 호캉스룩을 선보였다. 화이트톤으로 연출한 엄마와 딸의 시밀러룩이 주목을 받았다.
컬리는 올해 스타일노트 외에도 패션 콘텐츠 '트렌드픽'과 '브랜드파인더'를 잇달아 출시했다. 트렌드픽은 시즌별 패션 키워드를 테마로 다양한 브랜드 상품과 활용 팁을 소개하는 콘텐츠다. 브랜드파인더는 스타일리스트와 편집장 등 패션 전문가가 브랜드를 직접 소개하는 방식으로 운영된다.
컬리는 기존에 강점을 보여온 식품과 뷰티 큐레이션 역량을 패션 영역으로 확장한다는 계획이다. 특히 출근, 학부모 행사, 여름휴가 등 3040 고객의 생활 장면에 맞춘 스타일링 제안을 강화하고 있다.
컬리 관계자는 "3040 라이프스타일에 밀착한 TPO별 패션 제안이 고객들에게 공감을 얻고 있다"며 "컬리 고객을 위한 퍼스널 쇼퍼로서 차별화한 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com